Ile Maurice: Accident à Pointe-des-Lascars - Le policier avait 18 mg d'alcool dans le souffle

La charge provisoire d'homicide involontaire par imprudence qui pesait sur Sooveer Kabir Sungum, policier stagiaire âgé de 20 ans affecté à la SSU, a été rayée en cour de district de Rivière-du-Rempart, hier. Elle a été remplacée par deux nouvelles charges : cause of death by careless driving under the influence of alcohol et abduction of child by another person. Sooveer Kabir Sungum avait 18 mg d'alcool dans le souffle le jour de l'accident à Pointe-des-Lascars, le 4 octobre, et ayant coûté la vie à deux jeunes filles.

La police de Rivière-du-Rempart n'enquête plus dans cette affaire après qu'une charge d'abducting minor a été retenue contre Sooveer Kabir Sungum. La CID de Piton a pris le relais. Le policier stagiaire avait 18 mg d'alcool dans le souffle (pour 100 ml de souffle). Suite aux amendements apportés à la loi depuis 2018 contre l'alcoolisme au volant, les sanctions sont plus sévères. Le taux l'alcool est passé de 50 mg à 20 mg pour 100 ml de sang et de 23 mg à 9 mg pour 100 ml de souffle. 50 mg dans le sang correspondent à un verre de 25 cl de bière, 3 cl de rhum ou de whisky ou 10 cl de vin.