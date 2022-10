Togo: Hors-réseau - Sun King rachète Soleva

Sun King, fournisseur de solutions d'énergie solaire pour les habitations hors réseau en Afrique et en Asie, s'est récemment associé au gouvernement togolais pour fournir un accès à une énergie propre et fiable à plus de deux millions d'habitants. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du programme Cizo.

Sun King distribuera deux systèmes domestiques, le Home 200X et le Home 500X, qui peuvent éclairer jusqu'à quatre pièces, augmentant les heures productives à la maison.

Sun King a récemment acquis Soleva, une entreprise sociale fondée en 2018 proposant des solutions d'électrification en Afrique de l'Ouest, notamment au Togo.

L'opérateur dessert 1,8 milliard de personnes en Afrique et en Asie qui n'ont pas accès à une électricité fiable.

Grâce à une conception de produit innovante, un financement par répartition abordable et une équipe de terrain de 15.000 agents assurant l'installation et le service, Sun King a amélioré la vie de plus de 85 millions de personnes.

Cizo ambitionne de raccorder 2 millions d'habitants dans les cinq prochaines années.

Le système de kits solaires est assez simple. L'équipement comprend des panneaux solaires et des batteries permettant de stocker l'électricité. Les clients peuvent alimenter un ensemble d'appareils domestiques (télévision, radio, téléphone ventilateur, etc.) en basse consommation.

Le paiement s'effectue par portable via les applications de banque mobile.