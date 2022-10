Madagascar: " Côtiers Solidaires " - De la bonne saveur à Tuléar !

C'est une nouvelle entreprise qui offre à sa fidèle clientèle, surtout les restaurants, la meilleure de la gastronomie, car il s'agit d'épater le palais des dégustateurs.

Bien manger est l'apanage des connaisseurs qui affectionnent les bons plats, surtout les touristes. Non seulement il faut être connaisseur, mais il faut aussi avoir les moyens de payer.

Les bons restaurants abondent au pays du Soleil, le long du boulevard de la mer. Avec la reprise des vols directs La Réunion-Tuléar-Fort Dauphin, les restaurateurs et les opérateurs du tourisme sont remplis d'espoir.

Espérant une longue durée et non juste titiller des milliers de touristes qui demandent à venir, jugeant l'avis de ceux qui ont débarqué et qui ont avoué leur satisfaction du vol inaugural du 10 octobre. Ils veulent s'offrir du plaisir dans " l'île Vanille " L'événement coïncidait aussi avec l'avènement à Tuléar, de l'entreprise " Côtiers Solidaires " proposant de la conserverie fine : du foie gras, nature ou au Mangoustan. Mets rares à Tuléar : de l'escargot en boîte, fabriqué à Tamatave, d'où leur titre et slogan " Côtiers Solidaires ", qui se trouve à côté de l'Hôtel Amazone et l'Alliance Française.

" En fait ", explique Lacassagne, directeur général, " tout est frais, c'est juste une question de conserverie, car en boîte on peut les conserver durant six mois ". Vous y trouverez des rillettes de canard, de la terrine de campagne nature ou au poivre vert. En d'autres termes, tout pour le plaisir de la bouche et du palais, qui faisait défaut à Tuléar.