Madagascar: Single - " Asio Motivaka ", le morceau qui booste

Sorti il y a une semaine, "Asio motivaka" est déjà sur presque toutes les lèvres de leurs inconditionnels. Sixième composition du duo Njara Marcel/Jacquis Randria, le titre est aussi rythmé qu'entraînant. À mi-chemin entre l'afro-pop et des résonances du Sud, le titre cadre aussi bien au son qu'au message véhiculé. Comme le titre l'indique, " Asio motivaka " est l'expression malgache d'une persévérance malgré les " qu'en dira-t-on ". Signé Davalt Record, " Asio motivaka " est inspiré par des morceaux africains sans perdre le rythme que l'on connaît aux cinq autres chansons du duo.

" Nombreux sont ceux qui travaillent dur mais qui sont épuisés, déçus ou n'arrivent plus à trouver la force pour accomplir leur rêve, et perdent de vue leur but. C'est pourquoi nous avons décidé de les encourager, redonner ce " peps " qui leur manque, les aider à trouver la motivation pour reprendre leur souffle et continuer sur leur voie. Tout le monde mérite un avenir meilleur. Mais certains sont moins épargnés que d'autres et nous sommes là pour leur rappeler que tout est possible et qu'il n'est jamais trop tard pour concrétiser leurs aspirations. " avance Jacquis Randria lors d'une interview.

Si Njara Marcel et Jacquis Randria ont commencé à collaborer en 2018, c'est en janvier 2020 qu'ils ont décidé de former un groupe. À la demande de leurs fans, suite à " Henoy aho " et " Saino ihany ", leurs chansons sont très prisées et ils se retrouvent très souvent sur les mêmes affiches. De là est né le duo. Sans se cantonner à un seul style de musique, ils voguent entre la soul et l'afro-pop tout en glissant sur de la musique du terroir, alliant musiques du monde et tendance du moment. En somme, ils ne définissent pas leur musique dans un unique registre mais plutôt dans une variation de modern-trad. Si le clip atteint une dizaine de milliers de vues sur les réseaux sociaux et les plateformes musicales, un petit détour s'impose.