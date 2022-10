Ouganda: Mégaprojet TotalEnergies - Une résolution du Parlement européen jugée " déplacée " par l'Ouganda

La ministre de l'Energie de l'Ouganda a qualifié de "déplacée" une résolution du Parlement européen contre un mégaprojet d'exploration pétrolière prévue avec le groupe français TotalEnergies.

L'institution européenne aurait épinglé " des violations des droits de l'Homme " envers des opposants. En février dernier, TotalEnergies annonçait un accord d'investissement de dix milliards de dollars avec l'Ouganda, la Tanzanie et le géant pétrolier chinois Cnooc pour un mégaprojet pétrolier comprenant la construction d'un oléoduc de plus de 1400 km reliant les gisements du lac Albert, dans l'Ouest de l'Ouganda, à la côte tanzanienne. Dans sa résolution non contraignante, le Parlement européen se dit " extrêmement préoccupé par les violations des droits de l'Homme " commises dans les deux pays, citant " arrestations, actes d'intimidation et harcèlement judiciaire contre les défenses humaines et les organisations non gouvernementales ".

Pour la ministre ougandaise de l'Energie, Ruth Nankabirwa, l'intervention du Parlement européen est " déplacée ", affirmant que les autorités de Kampala ont été prises " par surprise ". Ajoutant : " Nous sommes tous des partenaires dans la lutte contre le changement climatique. Si nous ne considérons pas comme des partenaires, nous n'allons pas gagner cette guerre ". En septembre dernier, le président ougandais, Yoweri Museveni, avait indiqué: " Le projet se poursuivra comme stipulé dans le contrat que nous avons avec TotalEnergies et Cnooc ". Le continent africain est celui qui émet le moins de gaz à effet de serre, avec seulement 3% des émissions mondiales.

Sous les eaux et sur les rives du lac Albert, barrière naturelle de 160 km séparant l'Ouganda de la République démocratique du Congo, repose l'équivalent de 6,5 milliards de barils de brut d'or noir, dont environ 1,4 milliard récupérable dans l'état actuel des découvertes. Les réserves de l'Ouganda peuvent durer entre vingt-cinq et trente ans avec un pic de production estimé à 23 000 barils par jour, selon les experts. Le président Yoweri Museveni a loué ce projet, citant les retombées économiques pour ce pays enclavé.