Soudan: Vice-Président du CST rencontre le Ministre Yemenite de l'Intérieur

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Mohamed Hamdan Daglo, a rencontré aujourd'hui le Ministre Yemenite de l'Intérieur, Major-Général Haidar Haidan, en présence du Ministre par intérim de l'Intérieur, Général ( Police) Adnan Hamid Omar.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a souligné la fermeté des relations fraternelles entre le Soudan et le Yémen, et la nécessité de les renforcer dans tous les domaines pour servir les intérêts des peuples des deux pays frères.

Le Ministre Yéménite de l'Intérieur a transmis au Vice-Président du Conseil Souverain les remerciements et la gratitude du gouvernement et du peuple de son pays pour les grands efforts déployés par le Soudan pour réaliser la sécurité et la stabilité au Yémen, en particulier la grande contribution du Soudan au sein de la coalition Arabe pour restaurer la légitimité de l'Etat yéménite, soulignant l'importance de la coopération et de la coordination continues dans les domaines de la sécurité entre les ministères de l'Intérieur des deux pays.

Il a déclaré que les discussions qui ont eu lieu entre le ministère yéménite de l'Intérieur et son homologue Soudanais, ont abouti à des compréhensions, qu'il a qualifiées de bonnes dans le domaine du renforcement et de la protection de la sécurité régionale, et de la sécurité des deux parties, au cours desquelles les deux parties ont échangé l'expertise sécuritaire et la formation, et la coopération conjointe pour la lutte contre le terrorisme et le trafic d'êtres humains et de drogues, ainsi que la sécurité régionale et internationale.