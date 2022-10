Afrique: Le Soudan affirme son engagement à l'initiative des solutions durables des réfugiés et personnes déplacées

Genève — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Saddiq, a participé à la réunion de haut niveau sur l'initiative pour les solutions durables pour les réfugiés, les personnes déplacées, les rapatriés et les communautés d'accueil au Soudan et au Sud Soudan, qui s'est tenue Mercredi au siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à Genève, sous l'égide de la Plateforme de Soutien de l'IGAD et de la Commission des Nations Unies pour les Réfugiés.

Le Ministre de l'Intérieur de la République du Sud Soudan, Mahmoud Solomon, le Haut Commissaire aux Réfugiés, Filippo Grandi, et le Secrétaire Exécutif de l'IGAD, Dr. Workneh Gebeyehu, ont assisté à la réunion.

La réunion a également été assistée par les chefs des délégations des États membres de l'IGAD et des représentants des États-Unis, de l'Union Européenne, de la Banque Mondiale et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Dans son discours, le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Saddiq, a affirmé l'engagement et le soutien du Soudan pour la mise en œuvre de l'initiative, en faisant allusion aux pas qui ont été pris au cours de la période passée, à la tête desquels la complétion de la préparation de la stratégie nationale pour la mise en œuvre de l'initiative avec une large participation de tous les secteurs concernés, y compris les personnes déplacées, les rapatriés, les réfugiés et les représentants des communautés d'accueil.

Il a souligné que ce pas reflète l'étendue de l'intérêt du Soudan pour l'initiative, car elle représente une source d'espoir pour trouver des solutions durables qui encourageraient les personnes déplacées et les réfugiés à retourner volontairement et en toute sûreté d'une manière qui les garantissent une vie décente et la stabilité.

Le ministre a également souligné que le Soudan, en sa qualité de président de la session actuelle de l'IGAD, n'épargnera aucun effort pour soutenir la mise en œuvre de l'initiative et adopter la stratégie régionale pour l'initiative de solutions durables, ce qui se reflétera positivement sur le soutien des efforts de stabilité dans tous les pays de la région.

Le Ministre par intérim des Affaires étrangères a rencontré, en marge de la réunion de haut niveau, le Ministre de l'Intérieur du Sud Soudan, Mahmoud Salomon, le Haut Commissaire des Réfugiés, Filippo Grandi, le Secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr. Workneh Gebeyehu, l'envoyé spécial du Haut Commissaire pour les réfugiés pour la Corne de l'Afrique, Ambassadeur Mohamed Abdi, et a discuté avec eux les plans futurs pour la mise en œuvre de l'initiative de solutions durables au Soudan et au Sud Soudan et les moyens d'attirer le soutien politique et financier sur les niveaux régional et international pour permettre la mise en œuvre de l'initiative, qui vise à assurer la fourniture d'opportunités de vie décente pour les secteurs ciblés des personnes déplacées, des réfugiés, des rapatriés et des communautés d'accueil au Soudan et au Sud Soudan.