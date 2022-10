Burkina Faso: Infrastructures scolaires à Samagan et à Rapadama - Le Japon pose une centaine de "briques"

L'ambassade du Japon au Burkina Faso a organisé, le mercredi 12 octobre 2022, une cérémonie de signature conjointe de deux contrats de dons pour la réalisation d'infrastructures éducatives pour le post-primaire et le secondaire, respectivement à Samagan au secteur 6 de Bobo-Dioulasso, dans la province du Houet, région des Hauts-Bassins et à Rapadama, dans la province du Ganzourgou, région du Plateau central.

Les bénéficiaires sont l'association Jeunesse Entrepreneuriat et l'association Tielba pour le Développement communautaire. D'un montant global de 107 millions de francs CFA, ces dons permettront de garantir la continuité de l'éducation et l'accès à l'eau potable pour un environnement scolaire sain et productif.

L'insécurité est toujours d'actualité au Burkina Faso avec son corollaire de personnes déplacées internes. Et les enfants sont ceux qui paient le lourd tribut puisqu'ils voient leur scolarisation bloquée et leur avenir compromis. Les statistiques du secrétariat technique de l'Éducation en situation d'urgence font état de plus de 4 000 écoles fermées et plus de 700 000 élèves affectés par la crise sécuritaire.

C'est pour alléger leur souffrance que l'ambassade du Japon a procédé à la signature de deux contrats de dons : le premier est d'un montant d'environ 56 millions de francs CFA destinés à la construction d'un Collège d'enseignement général (CEG) dans l'arrondissement 6 de Bobo-Dioulasso, province du Houet. Son bénéficiaire n'est autre que l'association Jeunesse et Entrepreneuriat. Le deuxième, lui, vaut 51 millions de francs CFA et va financer le Projet d'extension du lycée de Rapadama, dans la commune de Zam, province du Ganzourgou. Là, le bénéficiaire est l'association Tielba pour le Développement communautaire.

Cette signature est le témoignage que le peuple japonais reste solidaire au peuple burkinabè, dans sa dynamique de donner une éducation de qualité aux enfants en situation précaire et de renforcer sa résilience face au défi sécuritaire.

Selon Kato Masaaki, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, c'est dans le cadre de son programme de coopération intitulé " Dons aux micros projets locaux contribuant à la sécurité humaine". Et de poursuivre que les deux projets de réalisations viendront augmenter l'offre éducative dans les zones susceptibles d'accueillir des élèves déplacés internes. " Les contrats que nous venons de signer intéressent principalement le secteur de l'Education. Le premier projet concerne la réalisation de 4 salles de classe, 2 blocs de latrines à 3 postes, un forage positif et du mobilier scolaire pour Samagan. Le second projet est relatif à la construction de 4 salles de classe, 1 bloc administratif, 1 bloc de latrines à 4 postes, un forage positif et du mobilier scolaire au profil du collège d'enseignement général de Rapadama", a-t-il précisé.

Pour sa part, Siméon Sawadogo, président de l'association Tielba pour le développement communautaire, a manifesté sa joie et sa reconnaissance à l'endroit de l'ambassade du Japon. " Le projet de Rapadama viendra rapprocher les populations de Rapadama et ses environs au système d'éducation à travers la réalisation d'une extension, afin d'améliorer l'accès et la qualité de l'éducation dans la localité. C'est plus de 5 000 enfants qui bénéficieront directement de ce projet et son objectif est de contribuer à l'amélioration de l'éducation scolaire des populations de la commune de Zam. Chose qui est en conformité avec les ambitions en matière de promotion de l'éducation scolaire des populations et de l'accélération de la transition démographique", a-t-il souligné.

A cette cérémonie, était un des plus heureux, Emmanuel Ouattara, président de l'association Jeunesse et Entrepreneuriat, qui a témoigné sa gratitude et ses sincères remerciements à l'ambassade du Japon. "Ce don va profiter à plus 152 996 personnes dans le Houet. La réalisation du CEG donnera en effet, un coup d'accélérateur à l'éducation des élèves au Burkina Faso et en particulier de la province du Houet. Nous, membres de l'Association jeunesse et Entrepreneuriat, nous tenons à vous rassurer son excellence de notre engagement à œuvrer à l'accomplissement de cette noble et exaltante mission qui nous a été confiée pour le bonheur des élèves et du corps enseignant", a-t-il déclaré.

M. Sawadogo et M. Ouattara ont assuré le donateur que les fonds seront utilisés à bon escient.