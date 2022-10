Afrique: Le Groupe OCP consacre 4 Mt d'engrais au renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique

Le Groupe OCP a annoncé son engagement à consacrer 4 millions de tonnes (Mt) d'engrais au renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique en 2023.

"M. Mostafa Terrab, Président Directeur Général du Groupe OCP, a annoncé lors des Assemblées annuelles de la Banque mondiale que le Groupe OCP, leader mondial sur le marché de la nutrition des plantes et premier producteur mondial d'engrais phosphatés, s'engage à dédier plus de 4 millions de tonnes d'engrais en faveur des agriculteurs africains en 2023", indique le Groupe dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP.

Cela représente plus du double de l'approvisionnement consacré par OCP au continent en 2021 et plus d'un quart de la production totale prévue par le Groupe, fait savoir la même source.

Ce programme d'approvisionnement en engrais comprendra un volet dédié à la formation et au renforcement de capacités en partenariat avec des acteurs locaux, en phase avec l'approche du Groupe centrée sur le fermier. Cette allocation permettra de garantir que les bons engrais soient disponibles pour l'ensemble du continent, en vue de stimuler les rendements pour 44 millions d'agriculteurs dans 35 pays, y compris au Maroc, où le Groupe est basé.

OCP a fortement investi dans le développement de sa capacité de production d'engrais écoresponsables, se fixant pour objectif d'atteindre 15 Mt de produits finis d'ici 2023, alors que sa capacité était de 3 Mt en 2008. Cet investissement permettra ainsi au Groupe de répondre aux besoins urgents de l'Afrique tout en soutenant les agriculteurs du monde entier.

Le Groupe OCP promeut une approche holistique qui vise à rassembler différents acteurs tout au long de la chaîne de valeur, afin de fournir le soutien dont les agriculteurs ont besoin et de s'assurer que le vaste potentiel agricole du continent soit libéré au profit de l'Afrique et du monde.

Cet effort actuel s'appuie sur l'engagement à long terme d'OCP en Afrique à travers sa filiale OCP Africa. Celle-ci a développé une approche globale centrée sur le fermier, qui a déjà atteint plus de 2 millions d'agriculteurs notamment à travers la customisation des engrais, la cartographie des sols, la formation, les essais sur le terrain et l'accès au marché.

"La situation géopolitique actuelle révèle des fragilités systémiques profondes dans les systèmes agricoles mondiaux. Nous devons relever les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs africains, qu'il s'agisse des infrastructures, de la formation ou de l'accès au marché et au financement. Nous sommes heureux de pouvoir apporter notre contribution", a déclaré M. Terrab. Et de poursuivre: "Le Groupe OCP est également reconnaissant pour l'excellent dialogue et la collaboration avec la Banque mondiale, l'IFC, l'USAID, ainsi que les autres agences multilatérales et de développement impliquées dans cet effort, compte tenu de leur leadership et de leur engagement à long terme envers le développement de l'Afrique".

Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en lui fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes. Avec un siècle d'expertise et un chiffre d'affaires de 9,4 milliards de dollars en 2021, le Groupe OCP est leader mondial sur le marché de la nutrition des plantes et des engrais phosphatés. Le Groupe offre une large gamme d'engrais phosphatés de spécialités, adaptés pour enrichir les sols, augmenter les rendements agricoles et nourrir les sols pour nourrir la planète de manière économique et durable.

Basé au Maroc, et présent sur les cinq continents, OCP collabore étroitement avec plus de 350 clients à travers le monde. Engagé à servir au mieux le développement environnemental et social de l'Afrique, le Groupe OCP met l'innovation au cœur de sa stratégie, notamment pour la mise en place d'une agriculture durable et prospère sur le continent. Le Groupe est fermement convaincu que leadership et rentabilité sont nécessairement synonymes de responsabilité sociétale et de développement durable. Sa vision stratégique est à la jonction de ces deux dimensions.

Pour ce qui est de la filiale OCP Africa, elle a été créée en 2016 avec pour mission de contribuer au développement d'écosystèmes agricoles intégrés en Afrique. OCP Africa travaille étroitement avec les agriculteurs pour contribuer à développer le potentiel agricole du continent africain à travers des solutions adaptées aux conditions locales et aux besoins des sols et cultures. En partenariat avec un réseau de partenaires, comprenant des gouvernements, des organisations à but non lucratif et des entreprises, OCP Africa œuvre à mettre à disposition des fermiers l'ensemble des conditions nécessaires au développement de leur activité.

OCP Africa a des bureaux dans de nombreux pays africains (Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Kenya, Ghana, Nigeria, Zambie, Bénin, Tanzanie, Éthiopie, Burkina Faso, Rwanda) et est présent sur le terrain dans plusieurs autres pays. Il contribue également à sécuriser la production d'engrais accessibles à proximité des grands bassins agricoles, à renforcer ses capacités logistiques et à développer de nouveaux réseaux locaux de distribution.