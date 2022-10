Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Octobre 2022

Benin : Lutte contre le terrorisme- Le Bénin « élimine » huit terroristes

Selon Apa, le Bénin a affirmé le mercredi dernier, avoir neutralisé huit jihadistes dans le Nord-Ouest du pays, à la frontière avec le Togo et le Burkina. Les soldats béninois ont déjoué une attaque « terroriste » dans la nuit de mardi à mercredi. Selon un communiqué de l'armée, les jihadistes ont « tenté de s'infiltrer » dans son dispositif mis en place à Materi, une ville du Nord-Ouest du Bénin, près des frontières togolaise et burkinabè. « Au moins huit terroristes ont été éliminés et d'importants matériels de guerre, de communication et d'acquisition récupérés », affirment les Forces armées béninoises. Plusieurs sources sécuritaires avaient attribué le raid à l'un des groupuscules affiliés au Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Gsim).(Source : Journal de Bangui)

Mali : Insécurité- Au moins dix civils ont été tués

Au moins 10 civils ont été tués, ce jeudi, dans le centre du Mali, sur la nationale RN15 au niveau de Sibo, à environ 20 km de Bandiagara, leur bus de transport a sauté sur une mine, selon des témoins. (Source : abamako.com)

Guinée : Exploitation minière- Des travaux imminents

Rio Tinto Simfer poursuit le développement du projet Simandou grâce à l'engagement de deux prestataires guinéens dans le cadre de deux contrats-cadres de service (Ccs) portant sur une première phase de travaux préparatoires sur son site minier (Blocs 3 et 4). Ces travaux imminents permettront de sécuriser l'accès et la mise en place d'installations de la construction du projet minier. Ces deux Ccs ont été accordés à Ibs et Gpc qui participeront à la première phase des travaux préparatoires d'une valeur totale au-delà de 10 millions Usd. Ces deux sociétés ont d'excellentes références dans le secteur des travaux publics et une expérience approfondie de l'industrie minière. (Source : africaguinee.com)

Niger : Sécurité- Plusieurs terroristes neutralisés

Dans le cadre des actions de lutte contre les groupes armés terroristes et la sécurisation des populations au niveau des différents théâtres d'opérations, les Forces armées nigériennes (Fan) ont neutralisé plusieurs terroristes et saisi une grande quantité de matériels dont : 91Kg de cannabis, 49 600 comprimés de tramadol, 05 fusils, des munitions ainsi que sept (07) véhicules sans plaques d'immatriculation. (Source :aniamey.com)

Sénégal : Banque postale- Vers une transformation en banque

Le ministre sénégalais de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Moussa Bocar Thiam, a fait savoir que Postfinance, filiale financière de la Poste sénégalaise, sera transformée en banque postale d'ici quelques années. S'exprimant jeudi 13 octobre sur Radio futur médias (Rfm), une chaine privée, le ministre a indiqué que la structure va devenir carrément une banque commerciale avec un agrément de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest (Bcéao).(Source : adakar.com)

Côte d'Ivoire : Epuration des eaux usées- La trouvaille d'un chercheur ivoirien

Le Pr Adouby Kopoin de l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire et son équipe de chercheurs ont mis au point, un système mobile d'épuration d'eaux usées par électrocoagulation. Ce pour le compte d'une usine de production de textile basée à Bouaké dans le centre du pays.Selon le Adouby Kopoin le projet est cofinancé par l'Initiative des Conseils Subventionnaires de la Recherche en Afrique Subsaharienne (Sgci) via le Programme d'appui stratégique à la recherche scientifique (Pasres) et l'Agence universitaire de la Francophonie (Auf).( Source :fratmat.info)

Burkina Faso : Insécurité- La France appelle ses ressortissants à la prudence

La France a dit, jeudi, observer avec « la plus grande neutralité » la tenue des assises nationales, prévue 14 et 15 octobre 2022, dans un mail que l'ambassade basée à Ouagadougou a envoyé ses compatriotes. « Pendant la tenue des Assises nationales, il est à craindre de nouveaux mouvements de protestation ou de soutien à telle ou telle faction ou parti politique », peut-on lire sur la note signée par l'ambassadeur, Luc Hallade. (Source : journal du Cameroun)

Tchad : Après sa nomination- Le Premier ministre et les engagements de son président

Saleh Kebzabo a pris ses fonctions ce mercredi midi comme Premier ministre de la transition au Tchad. Il a longuement été l'un des principaux opposants à Idriss Déby, mais il a largement œuvré à la transition depuis 18 mois, aux côtés du fils de l'ancien président dont il aura pour mission de tenir les promesses.

Rdc: Armée nationale- Une feuille de route bien remplie pour Christian Tshiwewe

Selon Rfi, près de dix jours après sa nomination comme chef d'état-major général des forces armées de la Rdc (Fard), le lieutenant-général Christian Tshiwewe a pris officiellement ses nouvelles fonctions. La passation avec son prédécesseur, le général Célestin Mbala a eu lieu jeudi 13 octobre2022 en présence de Félix Tshisekedi. L'urgence reste la reprise de la ville de Bunagana occupée depuis quatre mois par le M23 soutenu par Kigali, selon un rapport des experts de l'Onu.

Cameroun : Inondations- Le nord coupé du monde

Selon africanews, des inondations inédites ont frappé Yagoua et le nord du pays. Plus de 40 000 personnes sont sinistrées selon le gouverneur de l'Extrême-Nord. Des inondations "dévastatrices" ont fait 43 000 sinistrés jusqu'à présent dans le nord du Cameroun sans qu'aucun décès ni blessé ne soit à déplorer. La région du Mayo Danay située dans cette partie du pays régulièrement en proie à des inondations lors de la saison des pluies, a été particulièrement touchée en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours.

Centrafrique : Départ des forces françaises- La position officielle de Bangui

Après l'annonce par les autorités françaises du retrait des derniers militaires français basés à Bangui, le parlement centrafricain réagit officiellement. Si cette question dérange encore dans les milieux diplomatiques, les autorités centrafricaines, elles, la jugent légale. Pour Bangui, il appartient aux forces nationales d'assurer la sécurité du pays. (Source : abangui.com)