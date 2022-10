Madagascar: Délestage - Les longues coupures agacent

C'est déjà vendredi chez la Jirama ? " ironisent des gens sur les réseaux sociaux, face aux longues coupures d'électricité survenues dans leurs quartiers. " La Jirama annonce une coupure de deux heures trente, durant cette soirée.

Mais en réalité, la coupure va durer plus de six heures de temps jusqu'à demain matin, car nous attendons une autre coupure à partir d'une heure jusqu'à 5 heures du matin. C'est devenu notre lot quotidien, ces derniers jours ", témoigne une cliente de la Jirama, mécontente.

À Ambohimiandra, la coupure aurait duré près de 17 heures, dans la nuit du mercredi au jeudi. " Je dois faire le tri des nourritures conservées dans le réfrigérateur, car certaines sentent mauvais. Je dois aussi trouver un endroit où je pourrais charger mon téléphone, car je dois travailler ", maugrée une habitante de ce quartier.

La Jirama précise que ces coupures ne sont pas incluses dans les délestages tournants prévus dans le cadre de l'arrêt général de la centrale hydroélectrique d'Andekaleka. Cet arrêt fait suite aux travaux d'installation du quatrième groupe, à réaliser dans la nuit du vendredi 14 jusqu'à mardi à 5 heures du matin. La compagnie d'électricité parle plutôt, d'un gap de production dans le réseau interconnecté d'Antananarivo (Ria).

Habituel et normal

Elle invite, par ailleurs, ses clients à signaler les longues coupures, en dehors de ces délestages programmés. " Ce n'est pas forcément un délestage. ", note une source auprès de la Jirama.

Programmé ou pas, les riverains affichent leur ras-le-bol. Le ministre de l'Énergie et des hydrocarbures, Andry Ramaroson, qui a voulu jouer franc-jeu, a mis de l'huile sur le feu, en utilisant le mot " habituel ", " Pendant les travaux d'installation du G4, l'approvisionnement en électricité sera comme d'habitude, vendredi. Le délestage sera multiplié par deux, le matin du samedi, et par trois, de 17 heures à 21 heures. L'approvisionnement revient à la normale, dans la journée du dimanche, et le délestage sera deux fois plus, dans la soirée. Lundi, il sera multiplié par deux le matin et l'après-midi, et par trois, de 17 heures à 21 heures. Mardi, c'est la reprise normale de l'approvisionnement. Et la nuit, il reprend son cours normal, à partir de 22 heures ", détaille-t-il. Des explications qui ne sont pas au goût de tout le monde.