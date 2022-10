Cote d'Ivoire: Campagne de Sensibilisation à l'impôt foncier- Deux structures publiques unissent leurs forces

La Direction générale des Impôts (Dgi), en collaboration avec l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (Anaged) a procédé à la cérémonie solennelle de lancement de la 7e édition de la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l’Impôt Foncier, le jeudi 13 octobre 2022 dans le Hall de la Tour E à Abidjan-Plateau.

Depuis 2016, dans le cadre de l'optimisation de l'impôt foncier et des taxes assimilées, la Direction Générale des Impôts (Dgi) a entrepris avec l'appui du Ministère en charge de l'Assainissement et de la Salubrité, des actions de communication et de sensibilisation au civisme fiscal à l'endroit des populations.

Le Directeur général Abou Ouattara, a fait savoir que l'objectif de ladite cérémonie est dans le souci de se rapprocher des contribuables et de les inciter à s'acquitter de leurs dettes fiscales. Pour atteindre une plus grande cible et mobiliser les ressources nécessaires à l'assainissement et à l'amélioration du cadre de vie des populations.

Poursuivant il a dit : « cette année vous avez fait fort en nous soutenant avec une enveloppe de 45 millions madame la directrice de l'Anaged. Soyez rassurée que cet appui de 45 millions Fcfa sera utilisé à bon escient. Nous avions recouvert 58 milliards la première année et pour cette année ce sont 145 milliards collectés dans le cadre de cette campagne »

Pour sa part sa part, Sarranh Ouattara Dg de L'Anaged, a signifié qu'il s'agit d'un devoir civique et citoyen que d'aider l'Administration Fiscale dans sa tâche de recouvrement des impôts et taxes.

Poursuivant son propos en ces termes : « L 'acte que nous posons aujourd'hui, manifesté à travers la modique contribution de 45 millions Fcfa pour la réussite de cette campagne de sensibilisation, s'inscrit dans la droite ligne de la volonté de l'Anaged de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de salubrité. C'est donc à juste titre que nous associons notre image à cette campagne de sensibilisation des populations au civisme fiscal et manifestons notre présence à vos côtés. » Pour rappel, la Direction Générale des Impôts recouvre plus de 90% des ressources de l'Anaged à travers des impôts et taxes affectés à la salubrité. Aussi, le Directeur Général du Cadastre a aussi apporté son à cette unième campagne de sensibilisation à déclaration de l'impôt foncier.