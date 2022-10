Ile Maurice: Natation - Comité disciplinaire du COM - Trois ans de suspension pour Bradley Vincent

Le verdict est tombé et il est très dur. Après avoir reçu les conclusions du président de la Commission de discipline qui s'est réunie le mercredi 5 octobre à Trianon, le Comité olympique mauricien (COM) a suspendu Bradley Vincent pour trois ans, pour des faits qui lui sont reprochés et qui se seraient déroulés aux Jeux du Commonwealth à Birmingham.

Cette décision lui a été communiquée dans une correspondance que lui a envoyée le COM mercredi. Le nageur ne pourra - durant ce délai - prendre part à toute compétition tombant sous l'égide du COM. Par la même occasion, pour des charges moins lourdes que celles du multi-médaillé d'or aux Jeux des îles 2015 et 2019, Alicia Kok Shun, Gregory Anodin et Tessa Ip Hen Cheung ont reçu un "severe warning" de l'instance de Trianon.

Ainsi, à partir du 12 octobre et ce pendant trois années consécutives, Bradley Vincent ne pourra prendre part aux compétitions tombant sous l'égide du COM. Autrement dit, il ne pourra pas participer aux JO de 2024 dans deux ans. (Comme les prochains Jeux du Commonwealth sont dans quatre ans, le nageur pourrait, si le COM l'y autorise, prendre part à ceux de 2026).

Pour rappel, le COM reprochait au crawler de ne pas avoir assisté à une "Welcome Ceremony" tenue à la Birmingham University Games Village et d'avoir manqué la cérémonie de lever du drapeau, le 27 juillet. En sus de cela, le COM l'avait accusé d'avoir tenu des propos "insultants" à l'encontre d'un membre de la Commonwealth Games Association Mauritius, en public, sur le chemin de la cérémonie de clôture des jeux.

Bradley Vincent se dit choqué par cette décision et par la durée de la suspension. "Tout le monde est choqué. C'est comme si j'avais commis un crime. Or, on ne dit pas dans la lettre qui m'a été adressée, de quoi je suis vraiment accusé. Quant à moi, je reste concentré sur mes objectifs, à savoir les Championnats du monde de natation à Melbourne (13-18 décembre) et les JIOI 2023 à Madagascar, lesquels ne tombent pas sous la responsabilité du COM." Alicia Kok Shun, Gregory Anodin et Tessa Ip Hen Cheung ont, quant à eux, écopé d'un "severe warning".

Mais dans la correspondance qui leur a été adressée, on a bien fait ressortir que le COM pourrait prendre des sanctions plus strictes à leur encontre s'ils devaient avoir, à l'avenir, un comportement similaire à celui qu'ils ont eu à Birmingham. (en pareil cas, le COM pourrait aussi les suspendre pour une durée indéterminée).

François Lan Kwet Hian, président de la Fédération mauricienne de natation (FMN) n'a pas voulu commenter cette décision. Mais selon les bruits de couloir, la FMN se réunira pour étudier la question. Quoi qu'il en soit, dans le monde du sport en général et de la natation en particulier, beaucoup espèrent que les règles de droit et d'équité ont été suivies dans cette affaire...

Doreen Tiborcz : "Les sanctions sont exagérées"

En tant que membre de la Fédération internationale de natation (FINA) et de la Confédération africaine de natation (CANA), Dorine Tiborcz n'est pas d'accord avec les décisions du COM. "Les sanctions adressées aux nageurs qui ont eu un 'severe warning' sont exagérées. Déjà, en leur privant de l'allocation à laquelle ils avaient droit à Birmingham, le COM les avait déjà sanctionnés et c'était suffisant.

Dans le cas de Bradley Vincent, je trouve également que la suspension de trois ans est exagérée. D'autres nageurs, sur le plan international, pour des faits beaucoup plus graves, ont été moins sévèrement sanctionnés. Evgeny Rylov, nageur olympique russe, a été suspendu neuf mois par la FINA (depuis avril de cette année) pour avoir pris part à une manifestation pour soutenir le président russe Vladimir Poutine et l'invasion de l'Ukraine", dit Doreen Tiborcz. Celle-ci cite aussi comme exemple le nageur américain Ryan Lochte, suspendu pour dix mois - en 2018 - par le Comité olympique des États-Unis et la Fédération américaine de natation.

La raison : Ryan Lochte et ses compagnons, en état d'ivresse, avaient commis des dégradations et s'en étaient pris à un vigile lors des JO de 2016 à Rio. Doreen Tiborcz mentionne également l'Américain Michael Phelps que la Fédération américaine de natation avait suspendu pour trois mois en raison d'une photo montrant le nageur fumer de la marijuana. Enfin, la représentante de la FINA et de la CANA confirme que Bradley Vincent peut nager aux compétitions ne tombant pas sous l'égide du COM, à savoir celles de la FINA, de la CANA et les JIOI.