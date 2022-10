Madagascar: OMDA - Les artistes affiliés exigent sa fermeture

Les artistes membres du conseil d'administration de l'Office malgache du droit d'auteur ou OMDA et des artistes affiliés à cet organisme ont haussé le ton hier à Faravohitra. Après la réunion que ces artistes ont tenue préalablement, ils ont fait une déclaration à la presse.

Ainsi, la déclaration stipule qu'ils refusent à tout prix que le conseil d'Administration actuel, élu lors d'une Assemblée Générale, et dont le mandat se termine le 13 novembre prochain, soit renouvelé de quelque manière que ce soit. " D'autant plus que l'Assemblée Générale annuelle censée se tenir le 16 février dernier ainsi que la réunion du conseil d'administration qui devait avoir lieu le 3 juin ont été annulées ", martèle Samoëla porte-parole des artistes et du conseil d'administration.

Les artistes refusent également la politisation de l'OMDA et l'ingérence du ministère de la Communication et de la Culture dans la gestion de cet organisme qui a pour vocation initiale, de gérer les revenus de ses artistes adhérents, selon la déclaration. Ils demandent à ce que le ministère de la Culture soit totalement dissocié de celui de la Communication et requièrent carrément la suspension des activités de l'OMDA et sa fermeture puisqu'ils n'ont perçu aucun revenu cette année.

Enfin, ils exigent que l'on mette un terme immédiatement à ce climat de dissension entre les artistes qui ne correspond pas à l'essence même de la culture.

Le député Rossy a rappelé que les artistes seront présents chaque jour lors de sessions parlementaires à l'Assemblée Nationale qui débuteront le 18 octobre prochain. Les animations culturelles ne s'arrêteront que lorsque la proposition de loi sur la propriété intellectuelle artistique et littéraire qu'ils ont déposée à l'Assemblée Nationale le 1er juin dernier sera validée, explique le député-artiste.