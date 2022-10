Afrique: Conférence économique AEC - Rendez-vous à Maurice du 9 au 11 décembre

Le plus grand forum de discussion sur les défis et opportunités émergents du continent africain se tiendra à Maurice en décembre sous le thème " Soutenir un développement sensible aux changements climatiques en Afrique ".

L'édition 2022 de la Conférence économique africaine (AEC) se tiendra en mode hybride. Plus de 400 participants se réuniront physiquement dans la ville côtière de Balaclava, au Nord-Ouest de Maurice. D'autres participants seront présents en visioconférence, selon Renganaden Padayachy, ministre des finances de l'île Maurice, lors d'une conférence de presse annonçant l'événement.

Ce grand forum est organisé chaque année conjointement par la BAD (Banque africaine de développement), la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement). A noter que cette conférence est une plateforme pour une réflexion approfondie sur le renforcement des capacités institutionnelles afin de développer des mécanismes innovants et respectueux du climat pour renforcer la résilience de l'Afrique et la volonté de s'orienter vers des voies de développement à faible émission de carbone.

Perturbations climatiques

Selon les experts du climat, la majeure partie du continent africain souffrira de phénomènes météorologiques extrêmes, dont la fréquence et la gravité se sont accrues, causant des dommages à l'agriculture, au tourisme, aux villes, aux infrastructures, à l'eau, aux systèmes énergétiques et même au secteur extractif. En effet, les îles de l'Océan Indien sont les plus exposées à ces catastrophes.

Le représentant du gouvernement mauricien a souligné l'importance d'accélérer le processus de transformation verte de son pays, avec pour objectif de générer 60% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici à 2030. " La croissance durable et le développement inclusif impliquent une économie plus propre, plus verte et plus résiliente au climat ", a-t-il affirmé. D'après ses propos, l'approvisionnement en eau et la production alimentaire pourraient être entravés par l'évolution des conditions météorologiques. Certes, les régions les plus vulnérables sont également parmi les plus fragiles en raison de leur dépendance aux matières premières non transformées et du manque de diversité économique. Bref, les discussions durant l'AEC, qui se tiendra en décembre, mettront en exergue les aspects environnementaux et climatiques des activités économiques.