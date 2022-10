Madagascar: Carte e-Poketra - Lancement officiel pour le grand public

En tant que membre à part entière de l'Union Postale Universelle, Madagascar a marqué la célébration de la Journée Mondiale de la Poste, hier.

A cette occasion, la Paositra Malagasy a lancé officiellement la carte e-Poketra pour le grand public, dans le cadre de la transformation digitale et ce, afin de contribuer à l'inclusion financière dans le pays. " C'est le fruit d'un partenariat entre cette société d'Etat et la Banque Of Africa Madagascar (BOAM) ainsi que Visa International et la société NUMHERIT Madagascar ", a expliqué Richard Ranarison, le Directeur général de la Paositra Malagasy. Et lui d'ajouter qu'il s'agit, notamment, d'une carte Visa prépayée qui est rattachée à un porte-monnaie électronique du nom de Paositra Money.

Achats à l'étranger. En outre, " la carte e-Poketra permet de faire ses achats en ligne en toute quiétude, de payer ses abonnements comme Netflix et iCloud, de payer sur Facebook et Google Play Store. Les détenteurs de cette carte e-Poketra peuvent également effectuer des paiements sur tout le territoire national. Ils peuvent en même temps faire des achats à l'étranger auprès de tous les accepteurs Visa. On peut même voyager à l'extérieur avec e-Poketra. Cette carte est désormais disponibles dans toutes les agences de la Paositra Malagasy et bientôt au niveau des réseaux de distributeurs agréés ", a-t-il exposé. Il est à noter qu'une conférence-débat portant sur le thème " L'e-Poketra : un outil majeur de l'inclusion financière à Madagascar ", a été organisé hier.

25 nouveaux timbres postaux. Le ministre du Développement Numérique, de la Transformation digitale et des Postes, Tahina Razafindramalo, a pour sa part, soulevé que l'e-Poketra est vulgarisé depuis un an en vue de payer entre autres, les bourses des étudiants et les salaires des 35 000 enseignants FRAM répartis dans toute l'île.

" Plus de 70% des étudiants recensés au niveau des universités publiques en disposent actuellement. On a également utilisé l'e-Poketra pour faciliter la distribution de " Tosika Fameno ", aux communautés les plus vulnérables bénéficiaires ", a-t-il enchaîné. Outre le lancement officiel de la carte e-Poketra, 25 nouveaux timbres postaux sur la faune et la flore de Madagascar ont également été lancés, à l'occasion de la célébration de la Journée Mondiale de la Poste. En outre, l'agence de la Paositra Malagasy à Ambanidia, qui a fait peau neuve, a été inaugurée.