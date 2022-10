Madagascar: Sport mécanique - Volkswagen et les marques allemandes en exposition

Le club Magolf II en partenariat avec Sodiama organise la sixième édition du meeting dénommé VW Mada & German cars. Tous les passionnés de voitures de marque allemande seront les bienvenus le samedi 22 octobre au CCI Ivato.

La grande famille des férus de voitures allemandes ne cesse de s'agrandir à Madagascar. L'exposition organisée par le club Magolf II, rassemblant les adeptes de voitures Volkswagen golf type ll, chaque année, attire de plus en plus l'attention des automobilistes. Le club a d'autant plus envie de donner un nouvel élan à la sixième édition du meeting VW Mada & German cars qui se déroulera le samedi 22 octobre au CCI Ivato. En partenariat avec Sodiama pour la première fois, cet évènement sera marqué par plusieurs programmes et de nouvelles choses intéressantes.

" Il s'agit d'une exposition de voitures de marque allemande. Tous ceux qui sont en possession de cette marque, surtout les clubs, peuvent participer. D'ailleurs, diverses animations et concours sont prévus tels que le concours de la meilleure sonorisation, la meilleure personnalisation Vag, la plus belle jante, la meilleure vieille voiture et d'autres encore. Ce sera également un moment de partage d'expériences comme l'optimisation des véhicules sur l'entretien et la réparation. L'événement sera ouvert à tous les automobilistes et un parking sera réservé aux autres voitures. Le meeting commencera à 9 heures ", a fait savoir le président du club, Tanjona Rakoto Ndrainimpiana, lors d'une conférence de presse hier à Ankorondrano.

En tant que concessionnaire officiel de la marque Volkswagen à Madagascar, Sodiama y fera un déstockage de pièces d'origines, adaptables pour les véhicules Volkswagen. La société mettra aussi en exposition ses véhicules. " Sodiama financera les achats de véhicules neufs grâce à une proposition de reprise de votre ancienne voiture. Il est possible de l'acheter avec un crédit allant jusqu'à 36 mois ", a ajouté Michel Robiarivony, le directeur commercial. En revenant sur le club Magolf II, il célèbre cette année son 12e anniversaire. Le club compte actuellement une trentaine de membres actifs. L'objectif étant de promouvoir l'image de la marque qui les unit. Les membres organisent également des œuvres sociales durant les fêtes.