Burkina Faso: L'insécurité n'arrange pas les conditions de vie de la population locale et des déplacés internes

Bourzanga — L'accès à Bourzanga, une ville du nord du Burkina Faso, est devenu difficile en raison de la présence de groupes armés le long de la route. Cette insécurité a également affecté le projet post-COVID initié par la Fondation des Missionnaires Camilliens CADIS International et CADIS Burkina Faso en faveur de la population du village.

Il y a quelques semaines seulement, une attaque contre un convoi de ravitaillement sur la route de Djibo à Bourzanga a fait plus de 42 morts parmi les civils. Une partie de l'équipe de Cadis a quitté la région pour se rendre dans des endroits plus sûrs. "La situation est critique depuis plusieurs mois et nous avons été contraints de suspendre tous les voyages à Bourzanga", a déclaré le père Marius Soussago, MI, président de CADIS BF.

La dernière visite de l'équipe CADIS BF a eu lieu le 28 octobre 2021 et plusieurs tentatives de déplacement ont été annulées en raison de la dégradation de la situation générale (voir Fides 29/7/2022). "La population du village où se trouve le centre de santé, que nous avons rouvert en collaboration avec les sœurs de Sainte Marie de Torfou, s'est déplacée vers des zones plus sûres. Tout le personnel du centre de santé et les membres de la communauté des sœurs ont quitté Bourzanga à la fin du mois d'avril 2022", a expliqué le père Marius.

"Bien que la première phase du projet - santé et programme WASH - ait été mise en œuvre avec succès et ait eu un impact positif sur les conditions de vie de la population locale et des personnes déplacées à Bourzanga", a ajouté le père Bertrand Sawadogo, curé de Bourzanga et correspondant local du projet, "nous assistons impuissants à la situation d'insécurité qui paralyse la deuxième phase du projet. La population des personnes déplacées a malheureusement quadruplé. Nous attendons le retour de notre responsable local pour évaluer les prochaines étapes du projet et nous pensons que certaines activités peuvent se poursuivre."

Le projet post-Covid, d'une durée de deux ans, de mars 2021 à février 2023, est principalement consacré aux personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) dans la ville située à 157 km de Ouagadougou. Il prévoit notamment une prise en charge sanitaire et psychosociale des PDI de Bourzanga, l'augmentation des points d'eau et la création d'un environnement de vie sain par la construction d'un puits avec un système de pompage solaire et une tour de stockage de l'eau, ainsi que la construction d'un canal pour amener l'eau à l'église. En plus d'améliorer la sécurité alimentaire des personnes déplacées.

Bien que les moyens de CADIS au Burkina soient plutôt modestes par rapport à l'immensité de leurs besoins, les habitants sont heureux du courage, de la proximité et de la générosité de CADIS-BF. "Nous espérons que la sécurité reviendra dans les zones où nous travaillons et aussi dans d'autres régions du pays. Ceci afin que nous puissions achever le projet et nous engager dans des activités de rétablissement pour le retour des personnes déplacées dans leur pays d'origine. Tous ces projets nécessitent des moyens que nous n'avons pas encore, mais que nous confions à la miséricorde de Dieu."