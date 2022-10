Afrique: Les deux clubs nigérians Plateau et Rivers peuvent-ils briller dans le Nord ?

Les Nigérians de Plateau et Rivers United ont surpris les géants de l'Espérance et les champions en titre du Wydad Athletic Club lors des matches aller de la TotalEnergies CAF Champions League le week-end dernier, et ils auront à cœur de poursuivre sur cette lancée dans le nord du pays.

Les deux équipes ont remporté des victoires 2-1 à domicile et peuvent compléter le travail en évitant la défaite lors des rencontres à l'extérieur.

Les Rivers affronteront les tenants du titre sur un terrain difficile, le stade Mohamed V de Casablanca. Le Wydad a été redoutable sur son terrain et il aura à cœur de renverser le résultat, poussé par son public passionné.

Les Rivers ont juré de ne pas entrer sur le terrain avec la peur au ventre, mais de se battre pour entrer dans l'histoire.

L'arrière gauche Ebere Duru, l'un des joueurs les plus en vue de Rivers, a déclaré qu'ils seraient désireux de poursuivre le travail qu'ils ont accompli au match aller, en insistant sur le travail d'équipe et la solidarité qui les pousseront à dépasser les obstacles.

"Au match aller, nous avions beaucoup d'esprit d'équipe et de détermination et nous savions quel était l'enjeu. Nous sommes venus nous battre et nous avons obtenu la victoire souhaitée", a déclaré Duru.

"Nous sommes convaincus que nous pouvons terminer le travail à l'extérieur. Nous allons tout donner et nous battre jusqu'au bout. C'est un match de 90 minutes et nous allons tout donner. Nous savons ce que nous allons affronter là-bas, nous nous sommes donc préparés physiquement et mentalement", a-t-il ajouté.

Il note également ; "Le stade de Casablanca est difficile mais nous ne laisserons pas cela affecter notre plan de jeu."

Rivers, club fondé en 2016 est désireux de faire sa toute première apparition en phase de groupe, et quelle histoire ce serait de le faire contre les champions en titre.

Dans le même temps en Tunisie, Plateau sera également là pour tenter d'enterrer un géant, l'Espérance de Tunis, qu'ils ont dominé 2-1 à l'aller.

Tout comme Rivers, Plateau sait ce qui l'attend en Afrique du Nord, mais fait le plein de confiance pour s'assurer qu'ils sont prêts pour la tâche à venir.

Le capitaine Daniel Itodo pense qu'ils ont les moyens de créer la surprise.

"Je crois en l'équipe et en nos entraîneurs et je sais que nous allons créer la surprise à Tunis et remporter la victoire. Nous sommes bien préparés physiquement, psychologiquement et spirituellement pour la tâche qui nous attend. Nous savons que nous allons devoir faire face à l'intimidation de leurs fans mais nous sommes prêts", a-t-il déclaré.

Itodo a déclaré que la victoire au match aller était due à la confiance en soi et à l'esprit de combat, en notant qu'ils avaient été les premiers à encaisser.

"Nous nous sommes battus jusqu'à la fin et c'est ce que nous allons faire à Tunis. Nous ne sommes pas prêts à abandonner", ajoute-t-il.

Dans un autre match intéressant ce week-end, le champion d'Ouganda, le Vipers SC, tentera d'entrer dans l'histoire en obtenant son premier billet pour la phase de groupe de la CAF Champions League. Et ce sera face aux géants congolais du TP Mazembe à Lubumbashi. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge lors du match aller à Kampala le week-end dernier.

Tout score nul et vierge suffira à qualifier les Vipers. Sur un terrain de chasse difficile, les Ougandais veulent s'assurer de s'imposer.

L'entraîneur principal Roberto Oliveira a demandé à son équipe de donner le meilleur d'elle-même.

"Certains ont fait une croix sur nous après le match nul et vierge de l'aller, mais nous sommes déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes samedi. Ce ne sera pas une promenade de santé pour le TP Mazembe", a déclaré l'entraîneur.

Son sentiment est partagé par le capitaine adjoint Yunus Sentamu qui déclare : "Ils ont joué dans cette compétition pendant de nombreuses années et l'ont gagnée plusieurs fois. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de les attaquer car nous avons besoin de buts. L'attaque est l'arme que nous allons utiliser".

Résultats des matches aller

Rivers United FC (Nigeria) 2-1 Wydad AC (Maroc)

Plateau United FC (Nigeria) 2-1 E.S.T. (Tunisie)

ASN Nigelec (Niger) 0-2 Raja CA (Morocco)

US Monastirienne (Tunisie) 0-1 Al Ahly SC (Egypte)

Vipers SC (Ouganda) 0-0 TP Mazembe (RD Congo)

La Passe FC (Seychelles) 0-7 Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Asec Mimosas (Côte D'Ivoire) 0-1 Horoya AC (Guinée)

ASKO De Kara (Togo) 1-2 JS Kabylie (Algérie)

Djoliba AC de Bamako (Mali) 2-1 CR Belouizdad (Algérie)

Young Africans (Tanzanie) 1-1 Al Hilal (Soudan)

Al Merrikh (Soudan) 2-0 Al Ahli Tripoli (Libye)

FLAMBEAU DU CENTRE (Burundi) 0-1 Zamalek SC (Egypt)

Cape Town City FC (Afrique du Sud) 0-3 Atlético Petroleos (Angola)

CD Primeiro de Agosto (Angola) 1-3 Simba SC (Tanzanie)

Royal Leopards FC (Eswatini) 1:1 Coton Sport FC (Cameroun)

Rail Club du Kadiogo (RCK) (Burkina Faso) - AS Vita Club (RD Congo)

Le programme complet du Second Tour

Fixtures - 2nd Preliminary Round - TotalEnergies CAF CL 2022-23 [PDF]