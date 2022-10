Afrique: Basketball - Road To Bal - Djabal Basket d'Iconi vise la qualification

Plus que quatre jours avant le début du tournoi qualificatif pour le BAL. Le Palais des Sports, site de la compétition, est prêt pour les six jours de compétition, du 18 au 23 octobre.

Parmi les cinq équipes formant le groupe D, figure le Djabal Basket d'Iconi en provenance des Comores. Le Djabal Basket a été créé en 1979 par le pionnier du basket comorien, Ali Abdallah alias Foundi Carnet, dont le stade de Djabal basket d'Iconi porte son nom. Abdallah qui a fait ses études à Madagascar où il a d'ailleurs appris le basket, a été l'un des meilleurs joueurs de sa génération à Madagascar. Il a été sollicité de rentrer aux Comores dans les années 60 pour initier le basket. Il a dirigé l'équipe comorienne aux Jeux des iles de l'océan Indien de 1979 en tant que coach et il a ramené des médailles d'or à l'équipe comorienne.

Le Djabal basket est une équipe à ne pas sous-estimer. Le 8 octobre, elle a remporté la finale de la Coupe de la ligue de Ngazidja au stade Foundi Carnet. Depuis septembre 2021, le club n'a connu aucune défaite. Au total, il a gagné vingt-deux matchs sur les vingt-deux joués.

Les verts d'Iconi

D'ailleurs, depuis sa création, il reste parmi les meilleurs clubs du basketball comorien. Cinq fois champion des Comores, les verts d'Iconi, une autre appellation du club, restent les maitres du basketball comorien en réalisant une saison régulière et Plays off sans la moindre défaite. Soidri, manager et secrétaire général chargé de la communication de Djabal Basket, a affirmé que " son équipe ne vient pas à Madagas-car pour faire du tourisme.

Les joueurs et dirigeants de l'équipe se font confiance pour affronter la compétition avec rigueur afin de montrer que c'est une équipe championne, et nous viserons l'une des deux places qualificatives pour le BAL ", conclut-il. À quelques jours du début des séries éliminatoires pour la qualification au BAL, les protégés d'Ismaila Ahamada Msa sont bien affutés, au meilleur de leur forme et très confiants. Le COSPN est averti.