Madagascar: Tennis - Allianz Vintage Cup - Du tennis pour les VIP les 22 et 23 octobre à Ilafy

Du tennis d'une autre manière. La chasse est ouverte. Qui succèderont aux derniers vainqueurs de l'édition 2021, en l'occurrence Sydonie Rakotondra-bako et de Liva rajoelison? Le tournoi de tennis organisé par le Country Club avec l'assurance Allianz appelé " Allianz Vintage Cup " organise sa septième édition cette année. Elle se jouera les 22 et 23 octobre, toujours au Country Club d'Ilafy.

Le tournoi Allianz Vintage du Country Club, dans un esprit rétro, est un tournoi en double mixte. Il est devenu un événement incontournable dans l'univers du tennis à Madagascar. En effet, il apporte une réelle diversité, se différenciant des tournois classiques destinés aux licenciés. Comme tous les matchs organisés au Country Club, la Vintage Cup se joue aussi sur invitation et elle s'adresse à de hautes personnalités de la société malgache et aux hauts cadres d'entreprises. Ces VIP sortiront de leur cadre de vie quotidienne et se retrouveront en dehors du milieu professionnel pour pratiquer le tennis d'une autre manière.

Le nombre de participants n'a cessé d'augmenter depuis la création du tournoi, en passant du simple au double, pour atteindre la barre des cent. La formule du tournoi plaît beaucoup par son style " rétro " alliant plusieurs choses dont un programme qui comprend le tournoi en lui-même, des séances photos et un déjeuner champêtre. Il y aura deux groupes, à savoir l'Open mixte et parent-enfant (père-fille, mère-fils).

Josoa Rakotonindriana, organisateur du tournoi et propriétaire du lieu, a mis en avant le point particulier de la Vintage Cup: " Des consignes spéciales doivent être suivies à savoir le 'dress code': tenue de tennis blanc et du polo blanc de préférence pour les hommes, les chaussures de tennis doivent comporter le minimum de couleur décorative... L'inscription est fermée aux joueurs et joueuses classés ou assimilés en première série à l'appréciation de l'organisateur. " Les inscriptions prendront fin ce vendredi à 17 heures.