Madagascar: Billard - Mondial - Danny Raharinavalona échoue en quarts de finale

Le joueur le plus titré du pays, Daniela Raharinavalona, a disputé hier soir les quarts de finale du Mondial de billard d'Albi. Il n'a pas fait le poids devant le Français Christophe Lambert.

Exploit extraordinaire. À sa deuxième participation au championnat du monde de billard, après la première en Chine en 2018, Madagascar a impressionné le monde de la discipline au championnat de billard "Blackball" qui se déroule actuellement dans la ville d'Albi, en France. Le meilleur joueur le plus titré au niveau national, Daniela Raharinavalona, alias Danny, a pu atteindre la phase finale à sa toute première participation en compétition internationale.

Après un parcours impressionnant, Danny s'est incliné hier soir devant le Français Christophe Lambert, multiple champion d'Europe, en quart de finale, sur le score de 2 à 7. Le Français a mené au score dès l'entame de la rencontre qui a duré une heure et 37 minutes. Christo-phe Lambert a assuré ses casses et tous ses coups. "Je ne suis pas encore habitué aux lignes de table, et mon adversaire est incontestablement un expérimenté" reconnaît Danny Raharinavalona. Au premier tour, Danny a battu de justesse le Mongol Bazar sur le score de 7 à 6. Il a, par la suite, écarté le Gallois Hooper, sur le score également de 7 à 6.

Et en huitièmes de finale, Danny a surpris mercredi soir l'Ecossais Scott Gillespie, champion du monde en titre, sur le score de 7 à 4. Toujours en épreuve individuelle, Bryan Loick sort également du sommet mondial en quart dans la catégorie des moins de 23 ans.

Dernier rempart

En épreuve individuelle, deux autres joueurs, Rado Ny Aina Rakotoarisoa et Serge Aimé Claudio Raveloa-rison, n'ont pu faire mieux que les seizièmes de finale. Rado a battu le Marocain Taguelman au premier tour sur le score de 7 à 4, avant de perdre au deuxième tour. Serge a, pour sa part, battu le Mongol Bilgun Heinkbold par 7-2 à sa deuxième rencontre, après avoir disposé de James Patterson du Gibraltar, par 7 à 3.

En épreuve par équipes, la formation malgache a arraché hier sa deuxième victoire en s'imposant 18 à 7 face à l'équipe de la Mongolie, après sa victoire face aux Pays-Bas ce mardi et les défaites contre la France, l'Irlande du Nord et l'Australie. Dans le groupe C, Madagascar compte après les matches de groupe 8 points. L'aventure se poursuit pour les joueurs de la Grande Île, qui auront encore cinq matches contre les autres pays des autres groupes. La dernière et mince chance réside ainsi dans les épreuves par équipes qui se poursuivent ce vendredi.