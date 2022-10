Madagascar: Travail décent - Des travailleurs cumulent plusieurs emplois

Des sacrifices pour joindre les deux bouts. De nombreux travailleurs cumulent plusieurs emplois pour arriver à finir le mois financièrement. Fetra, une trentenaire mène de front, au moins, trois boulots.

Elle est à la fois enseignante, éleveuse, commerçante de meubles et parfois même, elle enfile la casquette d'une menuisière. " Le matin, avant d'aller à l'école, je passe inspecter les cochons et les volailles dans la ferme et les nourris. Puis, j'enfile ma blouse d'enseignante. À la fin des cours, je me précipite pour aider mon mari dans la vente de meubles.

Parfois même, je l'aide à les fabriquer, lorsqu'il y a des commandes urgentes ", témoigne-t-elle. Pour cette mère de famille, son salaire de fonctionnaire ne suffit pas à couvrir les besoins mensuels de sa famille. " Je gagne à peine 400 000 ariary par mois. Les gains de mon mari ne sont pas ponctuels, il lui arrive de ne rien gagner en un mois ", enchaîne-t-elle.

Tiana, une mère célibataire, avoue qu'elle ne peut pas se contenter de son salaire d'assistante de direction. " Je suis rédactrice web, en même temps. C'est le soir, lorsque je termine ici, que je me concentre sur mon deuxième boulot. Il m'arrive de ne dormir que vers une heure du matin pour compléter ma production. Je me sens fatiguée, mais c'est le prix à payer afin de gagner assez d'argent pour nourrir et scolariser mes deux garçons ", confie-t-elle. Il lui arrive de faire des rédactions dans son bureau, à l'insu de son supérieur.

" Le travail décent n'est pas effectif à Madagascar. Les salaires ne permettent pas de faire vivre une famille, en général. C'est ce qui explique l'abondance des travailleurs qui marient plusieurs emplois en parallèle ", explique Herizo Ramanambola, président de la Solidarité syndicale de Madagascar, à l'occasion de la Journée mondiale du travail décent, vendredi. Il fait appel à la coopération de tous les travailleurs pour instituer ce travail décent. Herizo Ramanambola sollicite l'État à organiser une conférence économique et sociale pour instaurer un bon climat des affaires, afin de multiplier les offres de travail, avec un salaire décent.