Congo-Kinshasa: 50 ans de coopération gagnant-gagnant - RDC-Chine deux partenaires incontournables !

Ce mercredi 12 octobre fut la célébration de cinquante ans des relations diplomatiques entre la RDC et la CHINE à Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa.

Les 50 ans de négociation Rdc-Chine sont marqués par de grandes réalisations notamment, dans le secteur minier, éducatif, d'infrastructures, de l'agriculture et de la santé.

"Il est important de faire briller cette histoire de toute lumière, cette histoire commune entre nous ", telle l'exhortation de Wang Hailong, Chargé d'Affaires de la Chine en RDC.

Il a, par ailleurs, souligné que la connaissance de l'histoire peut favoriser la sagesse et la détermination entre ces deux nations unies.

"50 ans passés sans nuages dans nos relations au profit de notre pays. La RDC et la CHINE sont des amis authentiques, des partenaires fiables, l'un pour l'autre. Ensemble, ils envisagent plus grand pour voir plus loin, poursuit-il.

Au cours de cette cérémonie, un séminaire a été mis à la disposition du public dans le but de constituer une plateforme de réflexion sur l'avenir qui réunit les participants de tous les horizons afin de discuter des sujets d'intérêts commun, d'identifier les opportunités et défis d'aujourd'hui, explorer ensemble de nouvelles pistes des solutions, des modalités de coopération à mesure de dynamiser ce partenariat stratégique.

Ce séminaire est, en effet, voulu comme un message fort envoyé par la famille chinoise au peuple congolais.

La RDC et La Chine complémentaires, des partenaires incontournables. Tels des arbres plantés côte-à-côte, leurs racines s'entremêlent pour évoluer ensemble. Chacun possède des atouts qui permettront à l'un de soutenir l'autre, peu importe l'incertitude de ce monde ainsi que sa transition afin d'assurer le développement de la coopération gagnant-gagnant.

Bien que les relations s'avèrent roses entre les deux pays, il reste tout de même des choses à améliorer.

L'ambassadeur chinois Zhu Jing propose, à ce sujet, la création d'un modèle d'amitié entre les peuples et invite le gouvernement congolais à continuer à améliorer le climat d'affaires et renforcer la promotion de la sécurité des entreprises et des ressortissants chinois en RDC.

Par la même occasion, Samy Adubango, le Vice-ministre des affaires étrangères a invité, à son tour, le gouvernement chinois à appuyer la RDC dans la lutte contre l'insécurité, en commençant par apporter leur expertise et former les militaires congolais afin de renforcer leurs techniques de sécurité.

Nicole Ntumba Bwatshia, Dircaba en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques du Chef de l'Etat, a témoigné sa gratitude envers la Chine, tout en encourageant tout le monde à saluer cette unité entre les deux pays. Car, selon elle, ce partenariat a conduit aux meilleurs résultats et à l'évolution des constantes relations caractérisées par la communauté d'intérêts, l'amitié ainsi que la solidarité.

Il y a lieu de signaler que cette cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs autorités notamment, Antoinette N'Samba Kalambayi, la Ministre des Mines, le Premier Vice-Président du Sénat, l'Ancien Ministre des affaires étrangères, Léonard She Okitundu et de tant d'autres cadres des institutions aussi bien publiques que privées.