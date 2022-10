Congo-Kinshasa: Tout en promettant la restructuration des FARDC jusqu'à la base, Félix Tshisekedi promet la tenue des élections au Nord-Kivu et en Ituri

Le Chef de l'Etat est obligé de revoir ses calculs sur l'état de siège décrété depuis plus d'une année dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. La pression de la population est telle qu'il faille une solution intermédiaire qui puisse permettre à ces concitoyens de vaquer à leurs occupations tout en veillant à la sécurité dans les deux provinces en proie aux violences perpétrées par les groupes armées locaux et étrangers.

Raison pour laquelle, le président de la République a rencontré mercredi 12 octobre dernier, les parlementaires de deux provinces. Il a, à cette occasion, rassuré ses hôtes que la restructuration de l'armée devra se poursuivre jusqu'à la base et d'enchainer qu'en dépit du contexte sécuritaire, les élections seront organisées au Nord-Kivu et en Ituri avant d'ajouter qu'au lendemain de l'état de siège, les autorités civiles reprendront leurs fonctions.

Pendant près de 3 heures à la cité de l'Union africaine, le chef de l'Etat s'est mis à l'écoute de ses hôtes qui ont insisté sur la nécessité d'intensifier les opérations militaires dans les agglomérations contrôlées par les ADF et le M23 au Nord-Kivu ou encore les CODECO et les Chini ya kilima dans l'Ituri.

Un membre de cette délégation des parlementaires a indiqué : " Les députés ont demandé la levée de l'état de siège et la libération de Bunagana des mains des ennemis. Ils ont demandé qu'on puisse accentuer les opérations contre les ADF à Beni, Mambasa et Irumu et sont revenus sur la situation des CODECO, Chini ya kilima et les Zaïre, des groupes armés qui sèment terreur et désolation. Ils ont appelé à cultiver l'amour de la paix et le vivre ensemble ".

Et de rassurer que le chef de l'etat est resté ouvert aux demandes des députés avant de poursuivre que Félix Tshisekedi a même annoncé que d'ici novembre prochain, une table ronde à laquelle prendront part de nombreux acteurs dont les forces vives, sera organisée pour statuer sur l'avenir de l'état de siège.

Suite de la mission de Sama

Cet échange avec le chef de l'Etat fait suite à une mission d'évaluation effectuée par le Premier ministre entre le 21 et le 24 septembre 2022 au Nord-Kivu et dans l'Ituri. Sama Lukonde a alors présenté le rapport de sa tournée et est revenu sur les principales recommandations formulées des forces politiques et sociales, rapport à l'issue duquel certaines décisions ont été prises.

En attendant, le président de la République n'a cessé de vanter les avancées sur le plan sécuritaire avant de noter une impressionnante mobilisation des recettes jamais enregistrée auparavant.