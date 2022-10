Madagascar: Antsiranana - Place aux festivals

Après les événements payants qui ont sillonné différents districts de la région Diana, c'est au tour de la capitale du Nord d'être le rendez-vous des spectacles gratuits.

Les festivals se suivent dans le Nord, même s'ils ne se ressemblent pas. Outre les festivals payants comme Donia, Somarohô, Sorogno, Antsiranana accueille, ces derniers temps, des spectacles gratuits.

Après le festival de danses contemporaines I'Trotra, la ville abrite depuis le 11 octobre jusqu'à demain, la septième édition du Festival des arts urbains, Stritarty. Ce pur produit de l'Alliance française d'Antsiranana, créé par Fred Suzanne en 2016, rassemble chaque année, des artistes issus de différents disciplines et pays comme La Réunion, la France et même le Cambodge. Cette édition est le fruit d'un partenariat avec Run Colorz, le festival de Street-art organisé à La Réunion par l'association Graffiti 974 dont trois membres sont à Antsiranana pour participer à Stritarty .

C'est, en fait, un festival pluridisciplinaire et interculturel avec des artistes malgaches et étrangers. Une opportunité exceptionnelle pour l'Alliance française précurseur de l'évènement, et pour la ville d'Antsiranana dans leur souci de valoriser les artistes locaux et le partage indianocéanique.

Selon la directrice de l'Alliance française, Sophie Groeber, cette résidence a pour objectif de faire bénéficier au public antsiranais des spectacles gratuits dans toute la ville, la venue d'artistes des régions malgaches et de l'étranger avec une pluralité de disciplines, comme la danse (urbaine, de salon), la musique, le slam, le street-art, le body painting, le défilé de mode, le live painting, expoventes, capoeira, concert...

Certains créateurs réalisent aussi des fresques géantes au cœur de la ville et de l'université, mettant à l'honneur le métissage historique de la ville, anciennement appelée Diego-Suarez, l'embellissement de la ville, et surtout l'accès libre à la culture et à l'art.

" L'objectif est d'utiliser l'art urbain comme vecteur d'éducation culturelle, artistique et civique tout en favorisant un libre accès du plus grand nombre à la culture et à l'art ", explique-t-elle. À part la salle de spectacle de l'Alliance française, sise à Place Kabary, les activités se dérouleront à l'Université d'Antsiranana, devant La Terrasse du Voyageur, au Jardin Tropical et à Soafeno, à côté du bureau du Bianco. Durant toute la semaine, divers lieux seront également exploités par les artistes graffiteurs.

Durant la soirée d'ouverture du festival, les spectateurs ont eu la chance d'assister à une belle soirée, complétée par une démonstration de skate, de capoeira et de body painting, et clôturée par le concert du groupe Salala.