Afrique: Commerce - Top 10 des pays africains les plus attractifs

Bloom consulting a publié l'édition 2002-2023 de son rapport " Consulting trade ranking trade ", qui passe au crible l'attractivité pour le commerce de 205 pays et territoires du monde. Trois pays d'Afrique du Nord figurent dans le top 10 continental.

Spécialisé en nation branding, city branding et placemaking, Bloom Consulting, vient de publier son rapport " Country brand ranking trade-édition 2022-2023 ", où elle analyse les performances des marques de deux cents pays et territoires dans le monde. L'étude se base sur quatre indicateurs fondamentaux, notamment les performances économiques à partir des données historiques de 2015 à 2020, des stratégies de promotion des investissements, l'attractivité numérique du pays par volume des recherches en ligne pour les facteurs socioéconomiques et les attractivités liées à l'investissement, la stratégie de marque du pays et, enfin, les performances online qui évaluent la présence en ligne du pays via l'analyse du site web de son agence en charge des investissements et des médias sociaux qui permettent d'avoir une idée claire de la visibilité et de la pénétration de la marque nationale.

Dans ce classement, les pays sont rangés selon la puissance de leur attractivité de AAA (très puissant) à D (pauvre), selon une échelle qui compte dix classes. Ainsi, selon l'édition 2022-2023 du rapport "Country brand ranking trading ", au niveau mondial, le Royaume-Uni est considéré comme le pays le plus attractif avec la note AA, suivi des Etats-Unis (BBB), de l'Inde (A), de la France (AA) et de l'Allemagne (A). Au niveau du continent africain dont cinquante-quatre pays ont été classés, c'est le Nigeria qui se hisse au premier rang avec la note AA, le classant au 36e rang des pays les plus attractifs pour le commerce. La première puissance économique du continent retrouve la place de leader qu'elle avait cédée en 2013. Elle doit sa place surtout aux mauvaises performances de l'Afrique du Sud, qui traverse une période difficile, avec de nombreuses difficultés économiques qui lui ont fait perdre son attractivité pour le commerce. Le Nigeria est suivi de l'Afrique du Sud (BB, 39e mondial), du Ghana (AA, 48e mondial), du Maroc (A, 50e mondial) et de l'Egypte (A, 51e mondial).

Le top 10 africain est complété par l'Ethiopie (AA, 58e mondial), le Kenya (AA, 71e mondial), la Tanzanie (AA, 76e mondial), l'Ouganda (AA, 80e mondial) et la Tunisie (A, 86e mondial). Selon Bloom Consulting, le Kenya, qui intègre le Top 10 africain pour la première fois, a gagné cinq places grâce à la donnée digitale, l'une des références mondiales en matière de mobile money, son secteur agricole, ses ressources naturelles et son écosystème entrepreneurial. Parmi les pays les plus mal classés du continent figurent le Bénin (188e), les Comores (189e), la Guinée-Bissau, la Centrafrique (192e) et Sao Tomé et Principe (202e).