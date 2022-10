Congo-Kinshasa: Kiamwangana Verkys - Adieu le Président des musiciens congolais !

Une icône de la musique congolaise et africaine, un maître de son instrument, un producteur de musique hors pair, un précurseur de la rumba congolaise sans égal, un opérateur économique accompli, Georges Kiamuangana Mateta aura été un homme multidimensionnel...

Très célébré, lui qui était connu sous le sobriquet "Verckys wa zola nzimbu", ce grand saxophoniste a vécu a traversé les âges. Il a géré la musique congolaise en son temps, parce qu'il était parmi le gourou de la secte musicale en RDC. Pour les uns et les autres, un dernier survivant parmi les trois mousquetaires (Franco Luambo- Tabu Ley), Verckys Kiamuangana s'en va. Oui ! Il était souffrant, terrassé par la maladie.

La nouvelle sur sa mort, ce jeudi 13 octobre 2022, a raisonné comme du tonnerre dans l'oreille de la corporation musicale congolaise. Le patron du label Veve quitte la terre des vivants à l'âge de 78 ans, à Kinshasa. L'histoire retiendra qu'il était avant tout artiste -saxophoniste et auteur-compositeur. C'est grâce à sa chanson "Nakomitunaka dans laquelle l'artiste" s'interrogeait sur les déviations, contre-vérités et floues des relations entre l'homme africain et européen : origine de la peau noire que l'homme est devenu très célèbre. Cette chanson est un constat aux allures de protestation contre l'injustice de la race noire. Ecrite et composée en 1972 par le saxophoniste Verkys, cette œuvre a créé une controverse à l'époque, un buzz dans les années 1970.

Ancien PCA de la Soneca et Socoda, Verkys Kiamwangana est aussi l'un des artistes musiciens congolais à avoir inscrit plusieurs autres chansons à la Sacem en nom propre. Dans sa vie, il a porté plusieurs casquettes avec son saxo à la bandoulière. Il a été à la fois auteur, compositeur, arrangeur, preneur de son, éditeur, producteur, mécène, artiste musicien et aussi patron d'entreprise et leader des Editions Vévé.

Kiamuangana a érigé un centre d'affaires à l'immeuble Veve Center dans la commune de Kasa-Vubu à Kinshasa. Il a été aussi l'ancien PCA de la SONECA et de la SOCODA. Il a inscrit aussi plusieurs de ses chansons à la SACEM en son propre nom. Verckys Kiamuangana Mateta Mfumu a Ntaku est né en 1944 dans la ville de Kisantu dans la province du Kongo central.

Autorité de premier plan dans l'organisation des artistes-musiciens Umuza (Union des musiciens zaïrois) - Umuco (Union des musiciens congolais), Verckys Kiamuangana Mateta a été toujours au poste du Président jusqu'à sa mort.