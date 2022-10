Madagascar: Investisseurs - De l'intérêt pour l'environnement

Une délégation malgache, conduite par Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Économie et des finances, à Washington a rencontré Vito G. Dellerba, de MUFG Securities Americas Inc., un investisseur œuvrant dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce dernier.

Vingt-cinq pays, dont Madagascar, intéressent l'investisseur comme zones d'intervention et l'enveloppe prévue à allouer à chaque pays est d'un montant de 100 m de dollars, s'étalant sur 15 ans.

Ce fut une occasion pour le Grand Argentier d'exposer que nombreux sont les projets environnementaux inscrits dans le Plan Émergence Madagascar (PEM) qui n'ont pas encore fait l'objet de financement, entre autres, le projet de " restauration d'Andralanitra " qui consiste en la création d'un centre d'incinération des déchets, pour dégager le site qui est non seulement plein, mais aussi, situé en centre-ville, le projet d'exploiter le gros volume de plantes à Madagascar à travers le projet biomasse et bio-éthanol, et l'exploitation du gaz. L'investisseur propose un financement entre le type concessionnel et le type commercial qui présente le même niveau de rigueur mais avec plus de flexibilité.