Congo-Brazzaville: Coopération Sud-Sud - Une collaboration envisagée entre les jeunesses congolaise et rwandaise

En séjour à Kigali, au Rwanda, afin de valoriser les jeunes congolais et de créer des conditions de collaboration entre les jeunesses rwandaise et congolaise, le président de l'association " Les jeunes cadres ", Florian Koulimaya, a présenté au comité exécutif du groupe Yalla Yalla le jeune Luvick Otoka, inventeur du dispositif d'irrigation automatique.

Evoluant essentiellement dans l'agriculture, le groupe Yalla Yalla, soutenu par le gouvernement du Rwanda, réunit une douzaine de jeunes ayant étudié pour certains en Israël et d'autres en Corée avant de rentrer au pays participer à son développement. Il a pour mission d'améliorer les conditions de vie de la population par le biais des projets agricoles et en utilisant des équipements de haute technologie.

" Nous sommes dans la pratique mais aussi la formation car il s'agit non seulement d'intéresser la jeunesse mais surtout de la former afin d'atteindre les résultats escomptés. Nous souhaitons aussi partager notre expérience avec les Congolais car nous exploiterons des milliers d'hectares au Congo et nous aurons forcément besoin d'une main-d'œuvre locale de qualité ", a souligné le fondateur et président directeur général de ce groupe, Emmanuel Ndayizigiye.

Invité à présenter son dispositif d'irrigation automatique, Luvick Otoka a expliqué que ce mécanisme a aussi pour rôle de prélever le PH du sol. Ce qui permettrait un meilleur suivi des plantations nonobstant sa fonction de détecteur de la sécheresse du sol en vue d'un arrosage automatique, lequel se désactive aussitôt que le taux d'humidité requis est atteint.

Expliquant la substantifique de sa démarche, Florian Koulimaya a indiqué qu'une collaboration Sud-Sud semble de plus en plus pertinente car le développement de l'Afrique par et pour les Africains est de mise. Selon lui, l'implémentation effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) au profit des Etats en dépend. " L'exploitation à mauvais escient de la jeunesse africaine augure la fuite des cerveaux et donc, il est plus qu'urgent de valoriser, exploiter, rendre active et utile notre jeunesse innovante et laborieuse. Les innovations congolaises peuvent servir au Rwanda, tout comme à la sous-région, et vice-versa ", a indiqué le président de l'association " Les jeunes cadres ".

Il a, par ailleurs, émis au président directeur général du groupe Yalla Yalla le souhait d'aider la jeunesse congolaise à avoir accès aux opportunités de formation en Israël et en Corée. Le but étant de développer la résilience de la République du Congo et de l'aider à atteindre l'autosuffisance alimentaire au regard de l'immensité des terres arables non-exploitées et à la disposition des Congolais. En effet, plusieurs autres rendez-vous sont prévus dans différents domaines pour chercher des opportunités de connexion et de collaboration entre la jeunesse des deux pays. Soulignons que Florian Koulimaya est actif pour mettre en lumière et valoriser les bonnes pratiques des jeunes en sus de mener des plaidoyers et de trouver des opportunités pour les jeunes Congolais au Congo et au-delà des frontières.