Afrique: Next Fintech forum 2022 - Plusieurs acteurs du secteur attendus pour l'événement

L'édition 2022 de " Next fintech forum " va se tenir les 22 et 23 novembre prochain, à Abidjan, en Côte d'ivoire. L'objectif de ces assises est de stimuler des réflexions prospectives et stratégiques liées aux changements et innovations dans l'industrie Fintech.

La rencontre permet d'anticiper les changements majeurs et de mettre en lumière les récentes évolutions structurelles dudit secteur ; d'engager des dirigeants d'entreprise, politiques, universitaires et autres de la société afin de façonner les agendas locaux et régionaux de l'industrie de la fintech. Cette année, ce rendez-vous mettra en relief les tendances de fond de l'industrie et les innovations majeures qui façonnent la finance.

D'après les organisateurs, cette édition 2022 disposera d'une "Market intelligence room" pour accéder à des données sur le marché de quinze pays en un seul endroit et une "Market entry room" en tant que bureau d'information sur le processus d'octroi de licences fintech et les procédures de constitution d'entreprise.

Opportunité majeure à saisir pour les start-up et les investisseurs, ce forum aidera également les entrepreneurs à mieux commercialiser, trouver des financements et créer des liens avec d'autres acteurs de l'écosystème ; à comprendre et décrypter les dernières affaires et technologiques changeantes dans le secteur de la fintech et enfin, trouver de futurs partenaires dans l'écosystème start-up.

Au programme, des tables rondes multilatérales, des conférences- débats, des ateliers, des expositions, des prix, la mise en réseau. Notons que Next fintech forum 2022 va réunir des participants de haut niveau de diverses industries, des décideurs...