Afrique: 10e édition du Fied - Les entrepreneures d'Afrique se donnent rendez-vous à Dakar

Sur le thème " Les défis des femmes entreprenantes et dynamiques face à l'impact de la crise mondiale", la dixième édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (Fied) se tiendra du 23 au 25 octobre, à Dakar, au Sénégal. Elle a pour but de favoriser l'intégration entre les femmes leaders de différentes nations.

Le choix du thème s'explique, selon les organisateurs, par le fait que le monde est confronté à des énormes défis d'ordre économique, sécuritaire, écologique, sanitaire et social qui impactent négativement le bien-être de la population. Et l'Afrique dans cette tourmente mondiale se doit de développer des politiques anticipatives afin de remédier aux effets collatéraux et ces crises sur sa population.

La rencontre de cette année sera marquée par une série de panels animés par des experts et expertes sur les thématiques choisies, des expositions ainsi qu'une grande soirée où seront décernés de nombreux prix pour clôturer l'événement. Cette rencontre économique internationale, qui est devenue une référence en Afrique, est placée cette année sous le haut patronage du président sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine.

Le Fied est une plateforme au service des femmes, mise en place depuis plus de dix ans par l'Ivoirienne Djelika, initiatrice et fondatrice de ladite organisation qui regroupe plus de cinquante mille femmes à travers le monde, dont la majorité est constituée des femmes d'affaires africaines. L'édition de Dakar fait suite à celle de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire. Elle se positionne comme un événement stratégique qui fait la promotion des initiatives féminines et qui contribuera à rendre visibles le travail et l'effort quotidiennement déployés par les femmes dans les différents secteurs d'activités économiques, à l'échelle africaine et mondiale.