Madagascar: " Après Glasgow" - Une sensibilisation à travers des débats et un concert

La journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles se tiendra le 13 octobre dans la salle Albert Camus Faravohitra. Une vision futuriste.

Après Glasgow est un projet œuvrant dans la préservation de l'environnement et sur la sensibilisation des conséquences du changement climatique. Pour cette année, l'évènement sera sous le thème " le numérique au service de l'environnement et de la résilience, utopique ou réaliste? ".

La journée sera très chargée vu qu'elle débutera à 8h30 jusqu'au coucher du soleil. Proposé par l'AG des Nations unies depuis 1990, l'objectif de cette journée est de rappeler tous les démarches et les choix pour réduire les conséquences dommageables à la santé humaine, aux enjeux économiques, environnementaux et patrimoniaux d'aléas naturels tels que les inondations, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes et les cyclones, les feux de forêts, les glissements de terrain, l'invasion acridienne, les pandémies souvent aggravés par l'action de l'homme.

Dans la course aux technologies et aux pratiques innovantes, les ingénieurs et scientifiques se consacrent corps et âmes dans leurs projets et recherches pour tenter d'amortir l'onde de choc provoquée par le bouleversement en cours.

Grand concert

La conférence inaugurale sera lancée vers 9h à travers plusieurs débats comme " Participation citoyenne et catastrophes naturelles : quels défis du numérique ? " par Caroline Rizza, enseignante-chercheure en Sciences de l'Information et de la Communication, Réduction des risques de catastrophes : quelle pertinence pour Madagascar ? par Amélie Yan-Gouiffes, (Bureau du Coordonnateur Résident, Nations Unies) et Lieutenant-Colonel Aritiana Fabien FALY, Coordonnateur Général de Projets / BNGRC et enfin " La 5G, et si on en parlait enfin ? ", modérée par Bini Josoa " affirme Chrystelle Ramanandraitsiory, responsable en Communication à l'IFM.

Elle précise qu' "il y aura aussi un Intermède artistique avec Théo Mikea. La Modélisation prédictive et numérique au service des océans sera discutée durant cette journée " La journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles se clôturera officiellement avec le grand concert " Hazo aina " le dimanche 16 octobre à l'avenue de l'indépendance Analakely.

" À l'issue de la résidence de création qui s'est déroulée à l'IFM en 2021et quelques représentations à travers l'île, Hazo Aina, proposé par legroupe Rajery, revient à Antananarivo pour clore en musique le cycle de conférences dans le cadre du projet " Après Glasgow ". Ce concert ambitionne de sensibiliser le public, notamment les enfants et les jeunes, sur les conséquences inévitables du bouleversement climatique en cours et l'urgence absolue de préserver ce qui reste des ressources et des richesses du pays " ajoute toujours Chrystelle Ramanandraitsiory.