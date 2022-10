Afrique de l'Ouest: Marché boursier Uemoa- 14 Petites et moyennes entreprises reçoivent leurs certificats

Quatorze Petites et moyennes entreprises (Pme) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) ont reçu, le jeudi 13 octobre 2022, leur certification du Programme Élite Brvm Lounge” au cours d'une cérémonie parrainé par le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion reçu, le jeudi 13 octobre 2022, leur certification audit Programme au cours d'une cérémonie parrainé par le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarrassouba, à Abidjan-Plateau.

Cette ce remise de certificat qui marque la fin du processus de formation des entreprises entamé en 2018, témoigne aux dires du directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), Dr Edoh Kossi Amenounve, de la bonne préparation et la structuration de ces 23 PME qui sont désormais prêtes pour prétendre à des financements à long terme tant sur le troisième compartiment que sur le marché obligataire de la Brvm.

Poursuivant dans intervention, Dr Edoh Kossi Amenounve a souligné que sur ces 23 Pme, 14 d’entre elles ont reçu leur certification issue du programme et les neuf autres seront certifiées d’entre elles ont reçu leur certification issue du programme et les neuf autres seront certifiées au cours des prochains mois.

Pour le Dg de la Brvm, ces entreprises ont suivi les modules de formation en présentiel et par visio-conférence sur des thématiques telles que la vision stratégique et la gouvernance d’entreprise, l’élaboration d’un plan d’affaires, le diagnostic et l’évaluation d’un plan d’affaires, les différents modes de financement et la protection et la diffusion d’informations comptables.

Il a révélé que le Programme Elite Brvm Lounge a permis aux participants d’atteindre un certain nombre de réalisation tant sur le plan financier que sur le plan organisationnel.

« En effet, les entreprises Elie ont réussi à lever plus de 22 milliards de Fcfa, post-adhésion au Programme, dont 2 milliards en levée de fonds par placement privée sur le marché financier régional. » a-t-il dit.

Au niveau organisationnel, sept entreprises ont mené des réformes majeures en termes de gouvernance, d’élaboration de plan stratégique, de mise en place d’une direction administrative et financière et de politique de contrôle interne et cinq autres sont en cours de réorganisation portant essentiellement sur le renforcement du management et la migration d’une organisation matricielle vers une organisation en mode projet et la mise en place de département conformité.

« La mise en place d’un tel dispositif constituerait une innovation majeure sur le marché financier régional et devrait permettre aux Pme de l’Union de bénéficier d’un important effet de levier pour soutenir leur développement », s’est félicité Dr Edoh Kossi Amenounve.

Les différentes entreprises certifiées au programme en question exercent dans des secteurs d’activités variés notamment dans les Btp, la distribution, la finance, l’hôtellerie, l’industrie, la sécurité l’agroalimentaire, les assurances, et les Technologies de l’Information et de la Communication. Ces Pme proviennent de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal du Bénin, du Burkina Faso et du Togo.

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarrassouba, a pour sa part félicité les initiateurs de ce programme qui selon s'inscrit dans la droite ligne de la volonté du gouvernement ivoirien qui exhorte les Pme à prendre leur part dans le développement économique du pays.