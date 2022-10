Gabon: MISA - Promouvoir les jeunes et femmes agripreneurs

La deuxième édition du Mini-Salon de l'Agripreneur ( MISA) a eu lieu à Libreville ce vendredi 14 octobre. Cet événement ouvre ses portes au public avec l'idée de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes sur l'investissement agricole durable. Plusieurs participants ont répondu présent à l'invitation à cette grande messe de l'agriculture.

Ils sont nombreux ces jeunes entrepreneurs du secteur agricole venus pour participer à la deuxième édition du Mini-Salon de l'Agripreneur, en abrégé ( MISA). Ces jeunes et femmes disent se battre pour leur autonomisation et permettre à leur pays le Gabon d'atteindre une autosuffisance alimentaire. Cela rentre en étroite intelligence avec la thématique choisie par les initiateurs du MISA : "Développement et financement des chaines de valeurs agricoles dans un contexte de crise alimentaire : quelle place pour l'agripreuneuriat gabonais ?".

Le Président du Conseil d'Administrateur d'Akewa Accélérateur, Nicaise Moulombi, au regard de ce qui précède, explique que l'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes sur l'investissement agricole durable qui cadre avec les efforts du gouvernement déployé pour la promotion du secteur agricole et l'amélioration de la visibilité des acteurs agrosylvopastoraux et des produits issus de leur exploitation. Le Mini-Salon Agricole, souligne t-il, s'inscrit dans la vision d'un Gabon Vert implémenté à travers le Plan Stratégique Gabon Emergent.

Le Le Président du Conseil d'Administrateur insiste qu'il est important de mettre en place des stratégies et mécanismes visant à inciter les populations gabonaises à effectuer un retour à la terre dans l'optique d'être autonome et de permettre à chaque citoyen d'avoir accès à des produits nationaux à des prix abordables "Nous envisageons l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans notre pays, cela ne peut se faire que par le développement de la chaîne de valeur" dit-il haut et fort.

Fabrice Ntchango, le Président du comité d'organisation, salue la présence de ceux qui ont compris que le secteur agricole est une mine d'or. Pour lui, ce Mini-Salon est une vitrine de promotion de l'agriculture où se retrouvent plusieurs acteurs du secteur. Il est un lieu d'échange et de partage pour la découverte des savoir-faire, de l'innovation agricole, de la mutualisation des idées, mais aussi de faire venir le monde agricole en milieu urbain afin de mettre en lumière les problèmes ou les avancées dans le domaine agricole. Ce rendez-vous s'adresse à plusieurs parties prenantes et vise à toucher un large public, poursuivra t-il.

Ingrid Boussamba, Coordonnatrice de l'événement, a rappelé et soutenu que l'agriculture est un secteur clé au Gabon. En encourageant les jeunes à s'y investir, son pays atteindra sans doute, son autosuffisance alimentaire.

Les participants, venus des coins et de recoins de la capitale gabonaise, ont eu l'opportunité de découvrir des produits agricoles transformés par ces jeunes et femmes qui ont décidé de prendre leur vie en main.