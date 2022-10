Ile Maurice: Auteure-Compositrice-Interprète - Un premier single pour la Mauricienne Taz

Elle a tout pour plaire. Elle est jeune, belle et a une voix chaude qu'elle sait moduler à souhait. Et quand il s'agit de faire passer un message, l'artiste mauricienne assure tout autant.

Son premier single, intitulé "Pleasing Game", prélude à la sortie de l'album renfermant ses autres compositions, est à télécharger gratuitement, dès samedi, sur plus de 200 plateformes musicales. À écouter sans modération.

Les chiens ne font pas des chats. L'adage se vérifie lorsqu'on voit et on entend Taz. La jeune Mauricienne de 25 ans sait assurément de qui tenir. Elle est la petite-fille du linguiste et poète Dev Virahsawmy et de son épouse Loga, activiste du genre et auteure prolifique de romans ; et la fille d'AnushkaVirahsawmy, graphiste de formation, enseignante d'art, activiste du genre et directrice du bureau mauricien de Gender Links. Née d'un père britannique, Taz (Anastasia Virahsawmy-Coy) se passionne pour la musique et le chant depuis qu'elle est toute petite.

C'est donc tout naturellement qu'au fur et à mesure qu'elle grandit, elle passe des auditions pour jouer dans les comédies musicales, qui se montent, surtout celles du producteur Gérard Sullivan. "J'ai toujours aimé participer à ses comédies musicales, notamment Godspell et Zofef ek so palto larkensyel", raconte-t-elle, de Strasbourg où elle vit depuis 2015.

À l'adolescence, Taz se met à composer, dans le plus grand secret, des chansons en anglais, en français et même en kréol, langue qu'elle maîtrise parfaitement et qu'elle améliore au contact de son grand-père. Lorsqu'elle termine le cycle secondaire et part en France étudier la psychologie, la musique et le chant restent ses passe-temps favoris et durant ses heures de liberté, elle réalise régulièrement des covers de ses chansons préférées qu'elle poste sur Youtube. Ce qui déclenche son désir de passer à l'acte et d'enregistrer son premier single, après sa rencontre en août dernier avec Aliwu, jeune artiste et producteur du label WAAWREC, basé à Gertwiller en Alsace.

Après l'avoir écoutée, ce dernier l'encourage à faire de la musique et à chanter professionnellement. Il lui fait enregistrer son premier single en anglais, intitulé Pleasing Game, une de ses premières compositions, qui sort sous le label WAAWREC et que vous pouvez télécharger gratuitement à partir du samedi 15 octobre sur plus de 200 plateformes, les plus connues étant Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Music.

De quoi traite Pleasing Game ? "Ce single parle de ces jeunes qui se conforment aux pressions sociales pour plaire aux autres alors qu'au fond, ils ont d'autres envies et besoins. Cette attitude conformiste entraîne plus tard chez eux des troubles du comportement." N'aurait-elle pas été influencée par ses études de psychologie dont elle détient une licence ? "Je crois que ma licence en psychologie m'a aidée à comprendre beaucoup de choses sur le comportement humain mais aussi sur ma façon de penser. Tous les événements de ma vie m'ont forgée et donc, je dirai que oui, mes études ont influencé mon écriture."

Si Pleasing Game est en anglais, elle a d'autres chansons en français et en kréol qui figureront sur son album en préparation. Appelée à définir le style musical qu'elle explore, elle parle de "musique inclusive et engagée avec des rythmiques issues de Maurice, d'Afrique et d'Europe". "Je veux vraiment inclure toutes les cultures qui m'ont influencée dans ma musique."

Interrogée à propos des dépenses encourues pour ce premier single, Taz réplique qu'elle a eu de la chance car Aliwu est "un producteur qui croit en mon talent et qui souhaite aider les jeunes artistes à avancer sans les galères que, lui, a dû vivre lorsqu'il était plus jeune et qu'il voulait percer dans la musique". "Donc, financièrement non, je n'ai pas eu beaucoup de dépenses. Néanmoins, le travail que l'on fait absorbe énormément de temps et d'énergie mais cela en vaut la peine car il n'y a pas de limites quand on est passionné." L'enregistrement s'est fait dans le studio du label en Alsace et la jeune femme dit avoir été accompagnée par "des artistes merveilleux."

Le message général qu'elle adresse avec cette composition, c'est qu'il faut s'accepter et accepter les autres tels qu'ils sont. "Je prône l'empathie et la bienveillance. J'aurais souhaité que tous ceux qui écoutent mon single réalisent qu'il ne faut pas accorder d'importance aux critiques malveillantes et aux regards méchants des autres. Ils ne doivent pas changer pour se conformer à ce que l'on attend d'eux mais s'aimer tels qu'ils sont, tout en gardant leur originalité et leur grain de folie afin de vivre plus librement et avec moins de complexes."

La composition musicale et le chant prendront-ils le pas sur la psychologie ? "Pendant longtemps, la musique a été un passe-temps. Je pensais me diriger vers la psychologie afin d'avoir une certaine stabilité. Mais j'ai décidé de faire le grand saut et de me lancer dans la musique de façon professionnelle. Mon but désormais est de vivre de mon art, de faire ce qui m'a toujours passionnée." Beau début en tout cas.