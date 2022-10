Afrique: Jeunesse, sports, technologie - Les Seychelles et l'Afrique du Sud organisent la 3e commission mixte de coopération

Les Seychelles et l'Afrique du Sud ont identifié de nouveaux domaines de coopération et d'échanges notamment dans les domaines de la jeunesse et des sports et de l'innovation et de la technologie, a déclaré un haut responsable du gouvernement seychellois.

La déclaration a été faite par le ministre des Affaires étrangères des Seychelles, Sylvestre Radegonde, à la fin de la 3e session ministérielle de la Commission mixte de coopération Seychelles-Afrique du Sud (JCC) à la Maison Quéau de Quincy vendredi.

"La relation entre nos deux pays est porteuse de plus grandes promesses pour l'avenir. Une plate-forme plus large pour exploiter le potentiel d'une coopération et d'échanges plus forts dans des domaines à multiples facettes a été solidement construite", a déclaré M. Radegonde.

La réunion de vendredi entre les deux pays, co-présidée par M. Radegonde et la vice-ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération, Candith Mashego-Dlamini, s'inscrivait dans la continuité d'une précédente tenue en juillet pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord convenu sur plans de travail.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, et l'Afrique du Sud ont établi des relations bilatérales en 1992 et disposent d'une commission mixte de coopération depuis mars 2018. Les deux pays sont également membres du Commonwealth, de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de l'Union Africaine.

La vice-ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Candith Mashego-Dlamini, qui a participé à la réunion bilatérale, a déclaré que l'avantage pour l'Afrique du Sud est d'"apprendre à gérer un pays et à gérer la politique pour un meilleur investissement de son économie comme la nation insulaire de l'Océan Indien" étant donné que l'État insulaire est devenu une démocratie avant l'Afrique du Sud."

Les autres domaines dans lesquels les deux pays travailleront en étroite collaboration comprennent la santé, le tourisme, l'aviation civile, l'éducation, la défense, la police, l'immigration ainsi que les arts, la culture et le patrimoine, entre autres.

"Notre rencontre a également souligné la volonté des deux pays d'accélérer le commerce et les investissements ainsi que les échanges d'expertise et de meilleures pratiques, en vue de libérer le potentiel de croissance économique future", a déclaré M. Radegonde.

Le JCC se tient tous les deux ans, avec l'examen de mi-parcours entre les deux, et le prochain aura lieu à Pretoria en 2024 juste avant la tenue des élections en Afrique du Sud.