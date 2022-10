Togo: Natation - Un expert français pour former les entraîneurs de niveau 1

La Fédération Togolaise de Natation (FETONAS) initie depuis mardi dernier à Lomé, une série de formation pour les entraîneurs de Niveau 1 de la discipline avec l'expert français Maurice Beunet.

"Le travail sur la pratique pédagogique est important. Ils ont déjà un vécu pour la plupart. Il faut qu'on parte de cela sans l'ignorer ensuite on va pouvoir réaliser une vraie démarche à partir du moment où ils vont pouvoir s'exprimer... C'est un chantier énorme qui commence et ça peut aller plus ou moins vite avec la volonté des participants", a expliqué Beunet sur le travail qu'il aura à faire avec ces différents encadreurs.

Entre autres volets qui sont abordés lors de cette formation qui s'achève ce samedi 15 octobre, la théorie sur les fondamentaux de la natation, préparation et séance de notion pédagogique couplée d'une pratique avec des enfants de moins de 10 ans en plus de la natation pratique pour les stagiaires. Une manière pour la FETONAS de poser les bases d'une bonne formation pour les jeunes nageurs.

"La formation est la base de tout. C'est une première depuis plus de 22 ans. Le Togo n'a plus cette chance d'abriter une telle Clinique, ce type de formation. La base du développement de notre discipline part sur le niveau des entraineurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'entraineurs qualifiés. Pour nous, il était urgent de plaider pour avoir cette Clinique afin d'avoir des entraineurs pour aider nos clubs à former des champions. Cette formation est ouverte à tous les jeunes qui sont dévoués, qui veulent faire carrière d'entraineur. On a des militaires qui font partie du lot. Nous avons eu la chance d'inscrire 23 stagiaires. Notre souhait, c'est d'avoir au finish, le 23 diplômes", indique Dao Essonana, président de la Fédération Togolaise de Natation.