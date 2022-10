Liberia: Récits d'horreur au procès du chef rebelle libérien Kunti Kamara à Paris

Au cinquième jour d'audience du procès pour complicité de crimes contre l'humanité, torture et actes de barbarie commis dans les années 1990 durant la guerre civile de Kunti Kamara, l'ancien chef rebelle libérien, les premiers témoins, venus du Liberia, ont commencé vendredi 14 octobre à livrer des témoignages insoutenables.

La plongée dans l'horreur a débuté vendredi matin. Quatre Libériens ont raconté à la barre les crimes de Kunti Kamara, tantôt donneur d'ordre, tantôt tueur, tantôt complice.

À la barre, l'épouse et la fille de David Ndiminin ont témoigné et ont raconté que l'homme aurait été tué par l'Ulimo, le groupe de Kunti Kamara. Et selon les témoignages, l'accusé et ses hommes auraient ouvert sa poitrine à la hache et mangé son cœur. " J'ai tellement pleuré en apprenant ça. Je n'y ai pas cru, mais plusieurs témoins m'ont raconté ", a déclaré Mary Ndiminin, sa veuve. La femme de 57 ans, à la voix ferme et énergique, a expliqué que l'Ulimo avait découpé les bras, les jambes, les pieds de son époux avant de les mettre dans une bassine.

Un mari qu'elle décrit comme tendre et aimant. Des sanglots dans la voix, elle a confié des moments de tendresse, où David et Mary " s'étaient promis de rester toujours ensemble ". " Quand on mangeait, on mettait le poisson dans la bouche de l'autre ", a-t-elle racontée, la tête enroulée dans un foulard rouge et bleu.

" Obtenir justice "

Puis est venu le tour de leur fille aînée, Abigail. Elle n'avait qu'une dizaine d'années à l'époque. Elle a raconté comment ses parents avaient disparu, qu'elle avait dû fuir, avant d'être attrapée par l'Ulimo et violée. " J'ai refusé de parler au début, car je savais que ça ne ferait pas revenir mon père ", a déclaré Abigail, en pleurs.

Elle a finalement accepté de témoigner : " Obtenir justice, c'est la seule chose qui pourrait nous aider. Je ne veux plus que ce genre de guerre arrive ou que quelqu'un d'autre connaissent le stress de vivre sans son père ".

Avec des grands gestes, des cris, des pleurs, Teddy Taylor a raconté avoir été prisonnier plusieurs jours de Kunti Kamara. Il l'a revu aujourd'hui pour la première fois depuis presque 30 ans, depuis ce jour où il aurait fait abattre son frère devant lui. Il a fait face à son ancien bourreau. " Pour tout ce que tu as fait, il est temps que justice soit rendue. Pour que les gens reposent en paix ", lui a dit Teddy Taylor. Kunti Kamara a lui simplement souri, avant de dire qu'il ne connaissait aucun des témoins et que tous mentaient.