Maroc: Alain Roumilhac - Le Royaume constitue un marché important pour ManpowerGroup

Le leader mondial de services en ressources humaines célèbre cette année le 25ème anniversaire de sa présence au Royaume

ManpowerGroup est un acteur international incontournable de l'emploi et de l'insertion sociale dans le monde.

Le Maroc -figure parmi les marchés stratégiques de ManpowerGroup, ont affirmé les responsables du groupe spécialisé en ressources humaines, qui célèbre cette année le 25e anniversaire de sa présence au Royaume.

"Le Royaume constitue un marché important pour ManpowerGroup et présente des perspectives d'avenir indéniables", a déclaré Alain Roumilhac, président de ManpowerGroup France et Maroc.

"Par son positionnement stratégique, son développement socio-économique, la richesse de son capital humain et son agilité, le Maroc figure parmi les pays émergents les plus intéressants en termes d'investissement et de climat des affaires", a-t-il expliqué lors d'une rencontre tenue récemment à Casablanca.

Leader mondial de services en ressources humaines, ManpowerGroup est présente au Maroc depuis 1997 sur trois métiers : les métiers de la flexibilité, du travail temporaire et du recrutement.

"Ensemble, depuis 25 ans sur les métiers de la flexibilité, de l'intérim et de la gestion de contrat, nous faisons travailler quotidiennement 12.000 personnes, déclarées et ayant accès à une mutuelle, un compte bancaire et la possibilité d'avoir des prêts sous forme d'avance sur salaires ", a pour sa part fait savoir Thierry Klopp, directeur général de ManpowerGroup Maroc assurant qu'il s'agit d'efforts collectifs que l'entreprise a consentis avec ses partenaires.

Au cours de son intervention, il a en outre annoncé que le groupe va renforcer son implantation et son maillage territorial ainsi que ses offres "Manpower Recrutement" et "Talent Solutions", considérées comme des solutions innovantes et à valeur ajoutée.

"Aujourd'hui, notre réseau va de Tanger à Laâyoune", a ajouté Thierry Klopp rappelant au passage qu'en dépit de la pandémie du Covid-19, "on a pu maintenir un certain nombre d'investissements : on a déménagé notre siège social pour plus de confort et ouvert l'"agence d'El Jadida... "

En effet, a renchéri Alain Roumilhac, durant la phase Covid-19 où le groupe a perdu 40% de ses activités, ManpowerGroup a continué à investir. "Parce qu'on considérait que ce n'était qu'un aléa dans la vie d'une entreprise, nous n'avons donc pas baissé la garde et garder nos collaborateurs".

Cet épisode passé, " nous allons en 2023 poursuivre notre mission, répondant aux mutations du secteur de l'emploi, et aux nouveaux besoins de nos clients ", a fixé Thierry Klopp assurant que Manpower continuera à œuvrer pour la formalisation de l'économie informelle, notamment au travers de la gestion de contrat et de la flexibilité en accord avec les règles de compliance qui sont au cœur de la raison d'être du groupe.

Pour Alain Roumilhac, qui a fait le déplacement à Casablanca pour rencontrer les clients et partenaires du groupe, les ambitions de ManpowerGroup consistent à "poursuivre notre engagement envers les entreprises et l'économie marocaines en offrant nos meilleures solutions et en maintenant notre programme d'investissement".

Il est à noter qu'outre l'importance du marché marocain et ses perspectives d'évolution, qui ont été largement évoquées lors de cette rencontre, les deux responsables ont saisi cette occasion pour faire également le point sur l'évolution du marché de l'emploi.

"Aujourd'hui, tout le monde est persuadé que le Maroc est un pays à fort potentiel sur lequel il faut qu'on investisse", a conclu le président de ManpowerGroup France et Maroc relevant les changements géopolitiques qui sont en cours, la transformation écologique et la prise de conscience, en particulier l'engagement de l'Europe d'aller vers un environnement qui n'affecte pas la planète.

Implanté dans les principales régions et villes du Royaume, notamment à Tanger, Marrakech, Rabat, Agadir, El Jadida et Laâyoune, ManpowerGroup développe son maillage territorial au service du chantier de la régionalisation avancée et du développement économique du pays, tout en renforçant sa proximité des entreprises.

Leader mondial du recrutement externalisé, le leader du placement sur le secteur IT et le premier cabinet mondial d'outplacement, ManpowerGroup est présent dans plus de 75 pays et territoires depuis plus de 70 ans. L'entreprise basée aux Etats-Unis, a réalisé un chiffre d'affaires de 20,7 milliards de dollars l'année dernière.