Afrique: ACI - Le congrès mondial des aéroports, du 22 au 28 octobre à Marrakech (ONDA)

Casablanca — Le congrès mondial du Conseil International des Aéroports (ACI Monde/Afrique) aura lieu du 22 au 28 octobre 2022 à Marrakech, a annoncé vendredi l'Office National Des Aéroports (ONDA).

"L'Afrique accueille à Marrakech l'Assemblée Générale Annuelle, la 68ème session du Conseil d'Administration, les Réunions des Comités Régionaux et la Conférence et Exposition du Conseil International des Aéroports, ACI Monde/Afrique du 22 au 28 octobre 2022", indique l'Office dans un communiqué.

La Conférence mondiale ouvrira ses portes le lundi 24 octobre 2022 sous la présidence de ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, et de la directrice générale de l'Office National Des Aéroports (ONDA), hôte de ce grand évènement, Habiba Laklalech, fait savoir la même source.

L'événement, qui constitue le plus grand rassemblement des aéroports dans le monde, se déroulera sur deux jours, les 24 et 25 octobre 2022, et est destinée aux décideurs et gestionnaires d'aéroports mondiaux.

Placée sous le thème "Tout est possible : à la découverte d'opportunités dans un monde en changement", l'édition de cette année connaitra la participation de plus de 500 congressistes venant des 5 continents, dont des gestionnaires d'aéroports, des industriels, des responsables de l'aviation civile africaine et internationale, et des membres d'organisations internationales.

En marge de cet évènement, diverses réunions et séances de travail seront organisées notamment l'Assemblée Générale d'ACI Monde, les Conseils d'Administration d'ACI monde et d'ACI Afrique, des réunions des groupes régionaux et des formations au profit des participants.