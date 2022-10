Maroc: Investissement - Le Discours de SM le Roi s'inscrit dans la continuité des stratégies de développement (universitaire)

Casablanca — Le Discours de SM le Roi Mohammed VI, prononcé vendredi à l'ouverture de la session d'automne du Parlement, s'inscrit dans la continuité des grandes orientations stratégiques de développement en matière d'investissement, a indiqué le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Université Hassan II de Casablanca, Abdellatif Komat.

Ainsi, M. Komat a souligné dans une déclaration à la MAP, l'importance évoquée dans le Discours Royal de promouvoir de façon tangible les investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, et d'inverser la répartition actuelle entre l'investissement public et privé pour atteindre 2/3 d'investissement privé et 1/3 d'investissement public.

"SM le Roi appelle à faire évoluer l'écosystème intervenant dans l'investissement notamment le rôle des Centres régionaux d'investissement (CRI) dont les prérogatives ont été élargies à partir de 2019 dans l'objectif de contribuer pleinement aux dynamiques régionales", a relevé l'universitaire, mettant l'accent sur l'invitation adressée par le Souverain à l'ensemble des parties prenantes à se mobiliser autour d'un "Pacte National pour l'Investissement".

Bien que les efforts de l'écosystème national des affaires aient été soulignés par SM le Roi, poursuit M. Komat, le Souverain a indiqué qu'il reste des choses à accomplir, notamment en matière de financement, d'où l'appel émis aux systèmes bancaire et financier dans l'objectif d'accompagner les jeunes porteurs de projets, promouvoir l'emploi et contribuer au financement des grands chantiers sociaux et de développement que le Maroc a entrepris depuis ces dernières années.