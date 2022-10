Afrique: Al Seiny Ndiaye capitaine des lions - " Ce sera la Coupe d'Afrique la plus dure que nous allons jouer "

Vainqueur du dernier tournoi COSAFA, les Lions sont déterminés de défendre leur titre au Mozambique. Le Capitaine et gardien de but de l'équipe du Sénégal, Alseiny Ndiaye estime que l'équipe du Sénégal est prête pour aller décrocher un septième trophée continental.

" L'objectif est de terminer premier en poule, préparer la demi-finale et la finale. En somme, défendre notre titre et remporter un 7e titre bien que ce ne sera pas facile. On est fin prêt physiquement et surtout mentalement; Sur ces genres de compétition, c'est le mental qui fera la différence. Si on remporte cette Coupe d'Afrique, ce sera une source de motivation pour l'équipe nationale A qui va disputer dans un mois la Coupe du monde au Qatar", confie-t-il.

Le leader de la sélection considère que la CAN sera celle la plus dure disputée jusqu'ici. " Le message du chef de l'Etat est bien passé. C'est à nous de faire le job et défendre les couleurs du Sénégal. Nous avons que ce sera la Coupe d'Afrique la plus dure que nous allons jouer. Parce qu'on partage une poule très difficile où l'on trouve l'Ouganda, l'Egypte et Madagascar.

Une équipe comme l'Ouganda est allée chercher l'entraineur de la Suisse. Tout le monde connaît maintenant les enjeux entre l'Egypte et le Sénégal. Notre dernière défaite en Afrique, c'était contre l'équipe de Madagascar. "