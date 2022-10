Sénégal: Journée internationale des personnes âgées - Le pays fête ses aînés

Le Sénégal, à l'instar des autres pays membres des Nations, a honoré ses personnes âgées ce vendredi 14 octobre 2022. Cette 32ème du genre tenue sous le thème " résilience et contribution des femmes âgées ", constitue un moment de retrouvailles, de communion et de solidarité avec ceux qui sont appelés affectueusement les aînés. Elle est également, selon le Dr Marie Khemesse Ndiaye un cadre de réflexion sur ce qui a été entrepris et ce qui reste à faire pour ce segment important de la population.

Les personnes âgées à l'honneur ! En effet, à l'instars des pays membres des Nations unies le Sénégal a célébré ses personnes âgées ce vendredi 14 octobre 2022. La 32ème du genre, constitue selon Mme le ministre de la santé et de l'action sociale, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye, " un moment de retrouvailles, de communion et de solidarité avec ceux qu'on appelle affectueusement les aînées ".

De l'avis de Marie Khemesse Ngom " les personnes âgées méritent toute notre gratitude, notre respect et notre affection pour les innombrables services qu'ils ont rendus et continuent de rendre à la nation, mais aussi toute notre attention dans le cadre de la protection et de la promotion de leurs droits ", car constituant un segment important de la population.

Témoignant la reconnaissance du président de la République et son soutien renouvelé à la cause du 3ème âge, elle soulignera " ce soutien se traduit par l'engagement du gouvernement à prendre en compte les préoccupations liées au vieillissement dans les politiques en vue d'apporter des réponses adéquates aux problèmes et attentes spécifiques au grand âge ".

" C'est dans cet esprit que le gouvernement du Sénégal conformément aux instructions du chef de l'Etat, a institué depuis 2006 une politique de réduction de la vulnérabilité sociale des personnes du 3ème âge : le plan Sésame dont l'ambition est d'assurer la couverture maladie universelle des personnes âgées ", rappelle le ministre de la santé et de l'action sociale.

De plus dira-t-elle " le président a décidé, dans le cadre de la couverture maladie universelle, de relancer ce plan, en doublant son budget qui passe ainsi de 850 millions à 1,7 milliard de francs CFA. "

Par ailleurs dans la perspective d'une augmentation de l'espérance de vie sans incapacité avec une bonne intégration de la personne vieillissante dans la cité tenant compte de la dimension genre, renseigne Mme le ministre " mon département a élaboré le plan stratégique national pour le vieillissement en bonne santé 2018-2022 ".

Pour rappelle le thème 2022 de la journée internationale des personnes âgées est " résilience et contribution des femmes âgées. Le choix de ce thème dit-on, rappelle le rôle important que jouent celle-ci pour relever les défis de leur communauté et contribuer à la recherche de solutions avec résilience et courage.