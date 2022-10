Afrique: Comment la ministre des finances du Nigeria aide son pays à surmonter la crise économique mondiale ?

interview

Zainab Shamsuna Ahmed est la ministre des finances, du budget et de la planification nationale du Nigeria, la plus grande économie d'Afrique. Dernièrement, elle a dû aider son pays à naviguer la crise économique mondiale déclenchée par les retombées de la pandémie de la COVID-19 et la guerre en Ukraine. Dans cet entretien avec Kingsley Ighobor d'Afrique Renouveau, Mme Ahmed explique que des mesures fiscales efficaces aident le Nigéria à résister à la tempête. Elle évoque également la manière dont la Zone de libre-échange continentale africaine stimulera les entreprises en Afrique, et a un message spécial pour les jeunes femmes. En voici des extraits.

En tant que ministre des finances du Nigeria, quelles sont vos réflexions sur la gestion de la plus grande économie d'Afrique ?

Eh bien, il a été difficile de gérer l'économie, ainsi que la vie familiale, car j'ai une famille et j'essaie de rester à l'écoute de ma famille.

Mais c'est une période difficile pour tout ministre des finances d'un pays en développement. Comme vous le savez, le monde est confronté à de multiples défis. Nous avons pu résister à la pandémie de COVID-19, mais elle a affecté notre économie. La pandémie a fait chuter le prix du pétrole brut en raison de la rupture des chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui nous a entraînés dans une récession.

En réponse, nous avons conçu le Plan de viabilité économique qui nous a permis de sortir rapidement de la récession en deux trimestres. Nous avons également révisé notre budget national et nos lois de finances, ce qui nous a permis de modifier un certain nombre de lois fiscales, de réaliser davantage de recettes et de stabiliser notre économie.

En conséquence, nous avons commencé à enregistrer une croissance positive et avons connu sept quotas consécutifs d'expansion économique, mais la guerre entre la Russie et l'Ukraine a éclaté.

Heureusement, nous sommes en mesure de maintenir des indicateurs macroéconomiques positifs et de poursuivre la croissance de l'économie. Cependant, nous ressentons toujours l'impact de l'inflation, car elle a tendance à augmenter.

Comme dans la plupart des pays, les prix des denrées alimentaires augmentent et font souffrir notre population. Nous nous efforçons de voir comment nous pouvons minimiser l'impact de l'inflation et continuer à stabiliser notre économie, afin de ne pas régresser sur le plan microéconomique.

Après la pandémie et les confinements, quelque 27 millions de Nigérians sont tombés dans la pauvreté. Avez-vous été en mesure de les aider à se relever ?

Ce qui était unique dans cette situation, c'est que les personnes qui ont sombré davantage dans la pauvreté étaient des pauvres urbains, un phénomène que nous n'avions pas connu auparavant. Nous avons conçu des interventions en faveur de la durabilité économique, notamment des transferts d'argent aux pauvres et, surtout, un soutien aux micro, petites et moyennes entreprises. Nous avons accordé une aide pour les salaires afin que les petites entreprises puissent conserver leurs employés. Nous avons également accordé des prêts à faible taux d'intérêt aux entreprises pour les aider à réinvestir, à se développer et à maintenir les emplois.

Nous avons créé un programme de travaux publics qui nous a permis d'employer un grand nombre de jeunes dans des projets de travaux publics, tels que la construction de routes et de logements. Nous avons également développé un programme qui a aidé les agriculteurs à maintenir leur production agricole.

La ZLECAf ouvrira un plus grand marché pour les entreprises en Afrique... Nous avons la possibilité pour les industries de fabriquer des produits qui peuvent être exportés dans les régions, ce qui nous permet de gagner des devises. Il nous aidera à améliorer les pratiques commerciales et à rester compétitifs.

En ce qui concerne la mobilisation des ressources nationales, la conviction est que le Nigeria peut et doit faire plus. Avez-vous des stratégies pour y parvenir ?

Oui, nous pouvons faire beaucoup plus. Notre ratio recettes/PIB, qui était de 8 % du PIB en 2019, a glissé à 6 % pendant la période COVID-19 parce que nous avons perdu les recettes des secteurs pétrolier et non pétrolier en raison de la stagnation du commerce.

Nous avons créé l'Initiative stratégique de croissance des revenus (ISRR). Il s'agit d'une série d'initiatives conçues pour renforcer nos capacités, identifier de nouvelles sources de revenus, élargir notre base de revenus et bloquer les fuites de revenus. La SRGI a été un succès. Nous avons travaillé systématiquement pour atteindre les objectifs clés.

Nous avons ramené notre cycle budgétaire de janvier à décembre, ce qui est important car même si le budget fédéral est faible par rapport à la taille de l'économie, il constitue un facteur déterminant pour certaines des décisions que prennent le secteur des affaires et les États.

Nous avons introduit la loi de finances annuelle pour soutenir l'exécution de nos budgets annuels et augmenté la TVA [taxe sur la valeur ajoutée]. Nous avons également introduit de nouvelles taxes et avons pu bloquer un certain nombre de fuites. En outre, nous avons réduit les impôts pour les micro, petites et moyennes entreprises.

Aujourd'hui, les petites entreprises ne paient aucun impôt sur le revenu des sociétés. Nous avons également réduit les impôts des entreprises moyennes de 30 à 20 % - un allégement fiscal qui leur permettra de conserver leurs revenus et de réinvestir.

Entre 1999 et 2021, les emprunts des collectivités locales et du gouvernement fédéral sont passés de 3,5 trillions de dollars à 1,9 trillion de dollars. Vous auriez déclaré qu'à 1 900 milliards de dollars, le coût du service de la dette a dépassé les revenus du gouvernement, qui s'élèvent à 1 600 milliards de dollars. Comment le Nigeria peut-il sortir de ce piège de la dette ?

Nous nous en sortons en augmentant les recettes. À 24 % du PIB, la dette du Nigeria est encore viable. Pour un pays de la taille du Nigeria, les institutions de Bretton Woods disent que vous pouvez emprunter jusqu'à 50 % du PIB. Nous sommes à 24 %, mais nous avons un problème de revenus. Les recettes pétrolières et gazières sont largement insuffisantes en raison de la faible production de pétrole brut.

Mais le prix du pétrole augmente sur le marché mondial.

Même si le prix du pétrole brut est élevé sur le marché international, nous n'en tirons pas profit car nos volumes de production sont faibles.

Qu'avons-nous fait ? Les agences de sécurité font beaucoup d'efforts [pour sécuriser les installations de production], et les chiffres augmentent. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous serons en mesure de revenir aux 1,6 million de barils par jour prévus dans notre budget.

En même temps, nous avons une stratégie de gestion de la dette que nous suivons strictement, en veillant à ce que nos dettes restent dans des limites viables. Nous savons également que la répartition de la dette entre le pays et l'étranger doit être de 65-35, et nous sommes en dessous de ces seuils.

Notre dette est-elle inquiétante ?

Oui. Dans une situation où la dette accapare la majeure partie des revenus, il est difficile de maintenir les niveaux de crédit car nous devons faire face à nos obligations en matière de service de la dette. Nous prévoyons de continuer à le faire jusqu'en 2022 et 2023.

Mais nous assurons également le service du gouvernement ; nous devons payer les salaires et les pensions et financer les agences gouvernementales, et nous devons encore investir dans les infrastructures. La situation est donc difficile, mais nous avons réussi à nous en sortir dans la mesure où l'économie continue d'afficher une croissance positive.

Existe-t-il des mesures pour enrayer la chute de la valeur du naira ? La valeur du naira a évolué rapidement, passant de 500 à 700 naira pour un dollar en peu de temps.

La Banque centrale du Nigeria (CBN) y travaille très dur. Son objectif est de combler progressivement l'écart entre le marché non officiel et les taux du marché officiel.

Mais pourquoi cette situation ?

Cette tension sur l'économie et sur le naira est due au fait que la demande de devises étrangères est supérieure à l'offre. Notre principale source de devises étrangères est le pétrole et le gaz, et comme nos niveaux de production sont faibles, les recettes du trafic de pétrole sont très basses. Nous avons une économie dans laquelle les grandes entreprises ont besoin de devises pour faire du commerce. Il s'agit donc d'une situation d'offre et de demande.

Que faisons-nous ? Nous améliorons d'autres secteurs de l'économie qui nous permettront de gagner plus de devises. Nous commençons à voir les recettes d'exportation décoller dans le secteur non pétrolier.

Mon message à nos filles, nos sœurs et nos petites-filles est le suivant : Vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir une bonne vie de famille. Vous pouvez réussir dans tous les domaines que vous choisissez. Il n'y a pas de limites à ce qu'une femme peut faire. Vous pouvez être aussi bonne qu'un homme.

Au cours des trois derniers trimestres, nous avons vu un mouvement d'environ 200 millions de dollars à 950 millions de dollars. La CBN a fourni des incitations qui ont permis cela.

Le Conseil nigérian de promotion des exportations a également fourni des incitations. Le ministère de l'industrie, du commerce et de l'investissement, en collaboration avec la zone de libre-échange continentale africaine ( ZLECAf) pour soutenir les activités productives, nous permet de fabriquer des produits destinés à l'exportation.

Cela se rapporte en fait à ma prochaine question, qui est de savoir comment la ZLECAf pourrait soutenir la diversification économique.

La ZLECAf ouvrira un plus grand marché pour les entreprises en Afrique. Bien sûr, le marché nigérian est le plus grand marché.

Nous avons la possibilité pour les industries de fabriquer des produits qui peuvent être exportés dans les régions, ce qui nous permet de gagner des devises étrangères. Il nous aidera à améliorer les pratiques commerciales et à rester compétitifs.

Il aide déjà les entrepreneurs nigérians à renforcer leurs partenariats avec des homologues d'autres pays, ce qui est nécessaire pour réussir.

Quel message souhaitez-vous faire passer aux jeunes femmes d'Afrique qui vous considèrent comme un modèle ?

Mon message à nos filles, nos sœurs et nos petites-filles est le suivant : Vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir une bonne vie de famille. Vous pouvez réussir dans tous les domaines que vous choisissez. Il n'y a pas de limites à ce qu'une femme peut faire. Vous pouvez être aussi bonne qu'un homme.