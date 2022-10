Afrique: Beach soccer / CAN 2022 - Les Barea s'envoleront pour le Mozambique dimanche

Fin prête. L'équipe nationale de beach soccer est de retour dans la capitale hier après une semaine de dernier réglage technique et tactique à Mahajanga.

La délégation malgache quittera le pays ce dimanche à destination de Mozambique, via Addis Abeba et Johan-nesbourg. La liste de quatorze présélectionnés a été publiée ce mercredi et les noms des douze retenus qui feront le voyage seront connus ce samedi.

La réunion technique se tiendra le mardi 18 octobre. Huit nations réparties en deux groupes de quatre sont en lice à la Coupe d'Afrique des nations de beach soccer qui s'étalera du 21 au 28 octobre à Vilan-kulo à Maputo Mozambique.

Le sélectionneur Solofo Tsiavahana Ramarolahy n'a gardé que trois sur les six champions d'Afrique en 2015 dans la présélection à savoir le gardien de but Jhorialy Rafalimanana, et les deux milieux Ymelda Razafiman-dimby et Francegal Tokin-drainy.

Les autres sélectionnés n'ont pas d'expériences continentales mais ont joué leurs premiers matches internationaux lors du tour qualificatif, la double confrontation face aux Pirates des Seychel-les il y a deux mois. Mada-gascar évoluera dans le groupe du Sénégal vainqueur des trois dernières éditions en 2016, 2018 et 2021, de l'Égypte, double médaillée de bronze (2016,2018) et de l'Ouganda, demi-finaliste de la dernière édition. Les Barea, champions d'Afrique en 2015, débuteront contre les Pharaons égyptiens le 22 octobre à 16 heures 30, heure malgache.

La sélection malgache jouera par la suite contre l'Ouganda le 23 octobre avant d'affronter en troisième journée les Lions de la Téranga sénégalais le 24 octobre. Les deux équipes les mieux classées de chaque groupe se qualifieront en demi-finales.