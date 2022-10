Madagascar: HIP HOP - La finale du "Battle of the year" au Japon

La qualification du Battle international sera pour l'année prochaine mais celle de Madagascar se tiendra en 2022 pour bien se préparer pour 2023.

Un monde à l'abri des regards. Le hip hop est une culture connue par son nom mais méconnue aux yeux des non-praticiens. L'événement refait surface après quelques années d'interruption durant la pandémie Covid-19. Le mois de novembre est le moment de célébration mondiale de cette culture.

Le battle qui aura lieu marquera la célébration des 40 ans de cette dance à Madagascar. La qualification qui se tiendra au pays sera une sélection des représentants qui iront faire une compétition régionale avec d'autres pays africains comme le Mayotte, la Réunion et la Tanzanie.

Celle-ci est l'issue de la décision du pays qui assistera à la finale au Japon l'année prochaine. Cet événement est une occasion pour dévoiler au grand public la vraie nature de ce folklore. La maîtrise de la danse hip hop et le break dance sont les clés pour la qualification.

Toutes catégories d'âges et de sexe peuvent y participer. La qualification se fera le 20 novembre et la finale du Battle of the year sera pour le 25 novembre. "Durant ce Battle chaque groupe doit être composé d'au moins 6 danseurs et pas plus de 10. Il y aura donc une catégorie pour les hommes, les femmes et les enfants. Les participants prépareront une chorégraphie de 4-8 minutes.

La catégorie solo est basée sur le nombre de participants, s'il y en a plus de 32, il y aura une 16e de finale puis quart puis demi, etc. La progression et les répétitions des gagnants seront préparées et revues chaque mois pour affronter les prochaines qualifications à Mayotte puis en Tanzanie avant de partir au Japon" explique Angeluc Rehava, président de la fédération malgache du hip hop.

L'évolution

"Le hip hop n'est pas mort, mais les fans le pratique discrètement. Actuellement il a beaucoup évolué. Il existe de nombreuses avenues ouvertes à ce sujet pour que les adeptes puissent échanger leur savoir-faire. Le rap, la danse, le graffiti et toutes les disciplines artistiques ainsi que la façon de s'habiller forment cet art.

Nous essaierons de rassembler tous les styles hip hop malgaches, il y aura donc aussi une invitation aux étrangers d'Afrique. La demande a été faite auprès de l'autorité compétente du lieu qui réceptionne le battle. Cela peut se faire en plein air afin d'informer le public sur ce qu'est ce style et son histoire. Nous le célébrons sous les auspices de ceux qui l'ont créé en Amérique et à New York, là où tout a commencé. La première participation de Madagascar remonte à 2009. En 2018 à Montpellier, où de nombreux pays se sont affrontés, Madagascar était le septième" affirme-t'il.