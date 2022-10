Madagascar: UTOP - Une convention de partenariat avec ARRM Mayotte

L'UTOP malgache s'exporte. Une convention de partenariat entre l'UTOP (Ultra Trail des O Plateaux) représenté par son président Rivo Andriamanalina et ARRM (Amis Raid Rando Mayotte) a été signée hier au Saka-manga Hotel à Ampasama-dinika. Par cette convention, l'UTOP conforte sa position d'acteur majeur du trail running malgache en élargissant son réseau à travers des accords de partenariat international.

Pour le président de l'UTOP Madagascar Rivo Andriamanalina, il a expliqué que " l'objectif de cette convention de partenariat est que nous sommes parmi les disciplines qui ont réuni le plus des participants, plus de deux milles à chaque évènement, c'est devenu un évènement incontournable pour les trailers à Madagascar. Avec nos expériences, et dans l'esprit de ses fondateurs à savoir le développement et la pratique du trail running à Madagascar, nos amis du Mayotte ont sollicité notre collaboration pour les trailers respectifs ".

Cette convention de partenariat porte sur une année renouvelable. Le but est de collaborer à travers des échanges d'expériences entre les membres. Par cette convention, les deux partenaires collaborent pour la promotion du Trail Running au niveau régional, partagent leurs expériences respectives et font participer réciproquement leurs champions à leurs courses respectives. L'ARRM a été créée en 2011 et elle a pour mission de promouvoir le sport, la santé, la culture et les loisirs à Mayotte à travers des courses en nature et des randonnées.