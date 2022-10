Madagascar: Commerce - Les poissonnières indésirables à Morafeno

Le feuilleton concernant le cas des poissonnières à Morafeno contre la commune urbaine de Mahajanga est loin d'être terminé. Hier, elles ont déployé plusieurs banderoles et revendiqué de revenir à Morafeno pour reprendre leur activité. Pire encore, des dockers ont rallié leur cause. Ils étaient descendus sur place pour réclamer aussi de travailler. " Nous sommes las d'être menés en bateau.

Nous sommes renvoyés comme des balles de ping-pong. On nous demande de demander l'avis des propriétaires des maisons pour pouvoir continuer nos activités dans le fokontany. Ils ont accepté de nous héberger pour vendre. Nous en avons marre. Nous avons beaucoup de charges à payer, telles que les loyers, les écolages des enfants et tant d'autres factures à payer. À chaque période d'élection, vous savez comment nous convaincre pour vous élire, aujourd'hui vous nous rejetez. Nous sommes prêts à respecter les conditions si on nous laisse revenir. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous, de votre autorisation juste pour survivre.

Laissez-nous occuper cette place ", a déploré la porte-parole. Une demande d'autorisation a été adressée auprès du fokontany, comme l'a exigé la commune pour pouvoir revenir à Morafeno. Mais l'assemblée générale du fokontany du dimanche après-midi dernier a rejeté la demande des vendeuses. " Mofareno n'est pas un bazar. À la suite d'un vote à main levée, sur les 186 votants, 87 ont refusé le retour de ces marchands et 21 voix ont accepté.

Ainsi, le bazar de poisson ne sera plus accepté dans notre fokontany car je ne peux pas revenir sur la décision des fokonolona car cela constitue une violation. Je ne peux pas dans ce cas signer la demande de ces marchands ", a précisé Rolland Razanabonjy, chef fokontany de Morafeno hier. La commune urbaine de Mahajanga, quant à elle, a maintenu sa décision. " Si les fokonolona acceptent le retour des commerçants à Morafeno, avec une lettre d'autorisation, ils peuvent investir les lieux. Sinon, ils doivent se plier à l'organisation de la municipalité. Rejoindre Tsaramandroso ou Marolaka et aussi bazar be à Mahajanga be. Là-bas, il n'y encore qu'un seul vendeur de poisson ", a déclaré le 2e adjoint de la PDS, Rabezafy Fabien.

Par ailleurs, le tirage au sort des grossistes de poisson qui vont occuper les places au bazar Filao au pont Fitim, s'était déroulé mercredi dernier. Ils étaient 539 postulants à prétendre occuper les 93 places disponibles dans le bâtiment. Des noms étaient répétés plus de cinq fois dans la liste, ce qui a encore rendu difficile le tirage. Il a fallu retrancher ces noms avant la sélection finale. La question est alors de savoir où ira tout le reste ?