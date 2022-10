Madagascar: Basketball / Road To BAL - Quatre renforts pour le COSPN

La phase qualificative du " Road to BAL " pour l'année 2023 débutera dans quatre jours. La Fmbb et le COSPN ont apporté quelques précisions pour balayer tous les doutes.

" Tout est fin prêt. Les joueurs du COSPN sont prêts à porter haut la couleur du pays et les dirigeants sont à leur côté. La vente des billets s'ouvre à partir de mardi jour du match ", a d'emblée précisé hier la présidente du comité organisation du " Road to BAL ", Ny Aina Andriambelo. Selon le président de la Fmbb, Jean Michel Rama-roson "la route est encore longue pour le COSPN, car en cas de qualification pour le tour suivant, l'élite 16 au moins une somme de 6-7 millions d'ariary par personne est nécessaire. Ainsi, en plus du prix d'entrée de 5 000 ariary, de l'invitation VIP de 30 000 ariary, une carte de soutien de 500 000 ariary a été mise en vente". Et Jean Michel Ramaroson de continuer: " ce n'est pas un prix de place au sens propre du terme mais tout simplement du soutien à apporter pour le COSPN et j'invite les gens, les sociétés et entreprises à apporter leur soutien en achetant cette carte de soutien ", conclut-il.

Selon Zafisambo Ruphin Nina, membre du LOC (Local Comity of Competi-tion), " nous avons retenu la leçon de l'organisation du dernier Afrobasket U18. Nous avons amélioré la gestion de cette compétition comme la vente de billet, l'entrée et la sortie. Et au fil de l'avancement de la compétition, en cas de problèmes, nous allons tout de suite les résoudre ".

Les joueurs confiants

Pour sa part, Samy Olivier Harison, président du COSPN, a avancé que les joueurs sont au nombre de seize dont quatre sont venus en renforts. " Quatre renforts sont arrivés en la personne de Jino Tsialefitra (Ascut) Anthony Rasoloma-nana (Sebam) et Elly Randriamam-pionona (GNBC) et l'Américain Langston Rashawn. La compétition sera difficile mais les joueurs sont tous prêts et ils sont confiants. Ils sont en mission pour essayer d'atteindre l'élite 16 ", conclut-il. La Fédération malagasy de basket-ball (Fmbb) a réuni la presse au palais des Sports de Mahamasina hier. Une occasion pour le clan malgache de donner les dernières précisions et explications utiles pour rassurer tout le monde que Madagascar est prêt pour la phase qualificative de Road to BAL. C'est aussi une occasion pour le président de la Fmbb de relever encore une fois que le défi d'accueillir la phase qualificative de " Road to BAL " du 18 au 23 octobre est immense.